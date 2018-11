Geen plek op parkeerplaats, dus parkeert chauffeur zijn oplegger langs de A67

Een vrachtwagenchauffeur die woensdagavond toe was aan wat nachtrust heeft zijn oplegger op een gevaarlijke manier op de vluchtstrook van de A67 geparkeerd.Het ding stond zonder verlichting langs de snelweg. Levensgevaarlijk, volgens de politie. ,,Wat mankeert deze chauffeur om zijn oplegger onbemand zonder verlichting op de vluchtstrook te parkeren en deze onbeheerd achter te laten...'', stelde een agent op Twitter. Er werd daarom direct een zoektochtje ingesteld naar de eigenaar.Paste niet meerDie bleek een stuk verderop in zijn truck te zitten. Die had hij op een rustplaats geparkeerd, op een plekje waar dat nog maar net paste. Plaats voor de trailer was er niet, die had hij daarom maar even langs de weg geparkeerd, zo vertelde hij de agenten.De dienders vonden dat geen reden om het verkeer op de snelweg tussen Venlo en Bladel zo in gevaar te brengen. De chauffeur kreeg daarom een boete.