Automobiliste in De Meern laat fietsster stikken na ongeluk wegens haast

DE MEERN - De politie zoekt getuigen van een aanrijding tussen een fietsster en een automobiliste in De Meern. De vrouw in de auto is ervandoor gegaan na het ongeluk.De botsing op de hoek Zandweg-Europaweg vond vorige week vrijdag plaats om 08.05 uur. Het was volgens de wijkagent een 'nare aanrijding'. De vrouw op de fiets kwam lelijk ten val en had hoofdletsel.De automobiliste stapte even uit zei: "Ik heb haast". Daarna reed ze weg.De politie is op zoek naar deze vrouw en hoopt op tips van getuigen.