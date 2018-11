Wordt Zwitserse kaas lekkerder van hiphop of Mozart?

Een Zwitserse kaasmaker speelt muziek tijdens de rijping van zijn kazen. Beat Wampfler hoopt daarmee de smaak van zijn Emmentalers te veranderen. Samen met de universiteit van Bern onderzoekt hij of hiphop, klassieke en rockmuziek invloed hebben op zijn kaas.



Wampfler is ervan overtuigd dat luchtvochtigheid, temperatuur en voedingsstoffen niet de enige factoren zijn die de smaak beïnvloeden. "Geluiden en muziek doen dat ook", stelt hij.



Ultrageluid, dat zijn geluiden die een te hoge frequentie hebben voor het menselijk oor, kunnen chemische reacties in materie veroorzaken. Er is nog geen wetenschappelijk bewijs voor de invloed van ultrasoon geluid op kaas, laat staan dat duidelijk is of het voor een verbetering of verandering in smaak zorgt. De Universiteit van Bern hoopt daarvoor samen met Wampfler het eerste bewijs te vinden.

Reacties

09-11-2018 15:12:03 Mamsie

Oudgediende



Wauw, Emmentaler kaas, heerlijk!

En die gaten komen natuurlijk als er rotmuziek gedraaid wordt.

Dan probeert die kaas zich zo klein mogelijk te maken om te ontsnappen aan het lawaai en daarom vallen er dan gaten in.



Maar ik zie het helemaal zitten bij de kaasafdeling: Mozartkaas, Beatlekaas, en de goedkoopste, niet te hachelen variant: de hiphopkaas.

09-11-2018 15:20:40 stora

Oudgediende



Natuurlijk smaakt kaas en al het eten lekkerder als je goed in je vel zit en de muziek luistert die jij fijn vind.

Als je bv een echte rocker bent en je gaat naar een operette luisteren dan smaakt echt helemaal niets je.

