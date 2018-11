Klein wonder: Visser redt per toeval verdrinkende peuter uit zee

Er is een klein wonder geschied: een Nieuw-Zeelandse visser dacht dat hij een porseleinen pop zag langs drijven. Uit nieuwsgierigheid besloot hij hem uit zee te halen. Pas toen zag hij dat het om een peuter ging, die dreigde te verdrinken.



Gus Hutt gooide afgelopen week zijn hengel uit vanaf Matata Beach op het Noordereiland in Nieuw-Zeeland. Hij dacht dat hij een pop op de golven heen en weer zag bewegen. Nieuwsgierig geworden trok Hutt het ding uit de zee. "Ik strekte me uit en greep hem bij zijn arm. Op dat moment dacht ik nog steeds dat het een pop was," vertelt Hutt aan lokale krant Whakatane Beacon.



"Zijn gezicht zag eruit als porselein met zijn korte haar helemaal nat, maar toen hoorde ik een klein gilletje en dacht ik: "Mijn god, het is een baby en hij leeft"." De visser zit normaal gesproken op een ander deel van het strand. Het is dus puur geluk dat hij de anderhalf jaar oude jongen net na zonsopgang zag drijven. "Als ik daar niet was geweest of een minuut later was gekomen dan had ik hem niet gezien."



De jongen is vermoedelijk vroeg in de ochtend van de camping gelopen waar hij met zijn ouders stond. De vrouw van Hutt maakte hen wakker met de vraag of ze een jongen miste. Ze vertelde dat haar man een kind in zee had gevonden. De vader en moeder van het kind zijn verschrikkelijk geschrokken.



Waarschijnlijk heeft de peuter vroeg in de ochtend de tent open geritst, terwijl zijn ouders nog sliepen en is hij naar het strand gelopen. Daar zijn zijn voetstappen gevonden, die recht naar het water liepen op zo'n 15 meter van waar Hutt hem heeft gevonden. "Hij was niet lang in het water. Ik heb maar net gemist dat hij erin liep," aldus de visser.



Rebecca Salter, mede-eigenaar van de camping waar het gezin stond, vertelt aan de BBC dat het een mirakel is dat de jongen is gevonden. "Het was hier voor iedereen een schok met een hele, hele gelukkige uitkomst. Het zou ook een heel tragisch ongeluk hebben kunnen zijn."

Reacties

09-11-2018 08:08:58 venzje

Oudgediende



WMRindex: 13.423

OTindex: 3.826

Quote:

per toeval verdrinkende peuter Dit vind ik nou een leuke zin. Dit vind ik nou een leuke zin.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: