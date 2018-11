Pizzeria geeft 500 euro voor diegene die reusachtige pizza kan verorberen

Wie een hongertje heeft dat maar niet gestild geraakt en er nog centjes aan wil verdienen ook, moet naar Pinheads Pizza in Dublin. De Ieren zijn op zoek naar een straffe gast of stoere dame die hun pizza-uitdaging aankan. Slaag je in dit opzet, dan krijg je niet alleen de pizza gratis maar ook nog eens een beloning van 500 euro en een plekje aan de 'Wall of Fame' in het restaurant.Naar verluidt hebben al meer dan honderd klanten een vruchteloze poging gedaan om de pizza in één keer op te eten. De doorsnede van 82 centimeter zal er wellicht iets mee te maken hebben. Om de moeilijkheidsgraad wat te verhogen, zijn de deelnemers ook verplicht om tussendoor twee milkshakes te drinken.