Brit zwemt als eerste 3200 kilometer om Groot-Brittannië heen

De Britse avonturier en 'prestatie-sporter' Ross Edgley (33) heeft een record gevestigd door als eerste om het complete vasteland van Groot-Brittannië heen te zwemmen. Op 1 juni vertrok hij uit Margate in het graafschap Kent en zondag stapte hij daar weer op het droge.



De laatste paar kilometer zwommen honderden mensen met Edgley mee om hem naar de finish te loodsen na een tocht van ongeveer 3200 kilometer. Dagelijks zwom hij ongeveer twaalf uur en in die tijd legde hij 30 tot 50 kilometer af.



De monstertocht vergde nogal wat van Edgley, die te kampen kreeg met sterke getijdestromingen (heel soms in zijn voordeel), kwallen, koud water, scheuren in zijn wetsuit, een schouderblessure en een door zout water aangetaste tong. Na zo lang in het water te hebben gelegen moet hij weer leren lopen, maar een hekel aan zwemmen heeft hij niet gekregen, zei hij tegen de BBC.



Om de tocht te kunnen volbrengen, had de volgboot aardig wat voedsel aan boord. Edgley at dagelijks tussen de 10.000 en 15.000 calorieën en werkte meer dan 500 bananen weg. Hij was overweldigd door de massale ontvangst op het strand van Margate. "Er zijn denk ik maar weinig plaatsen waar zoveel mensen vragen om je handtekening op een banaan", zei Edgley.



De monstertocht om Engeland, Schotland en Wales was ook bedoeld als promotiestunt voor een sportboek van de hand van Edgley, die eerder stuntte door een marathon te lopen waarbij hij een Mini meetrok. Vorig jaar mislukte een andere recordpoging. Edgley wilde de ongeveer 80 kilometer tussen Martinique en Saint Lucia (ten noorden van Venezuela) zwemmend afleggen waarbij hij een boomstam van zo'n 45 kilo meetrok.

maar ja, iedereen is anders.. erg gezond klinkt het nietmaar ja, iedereen is anders..

Je moet er maar zin in hebben!

