Politie gebruikt 'lok-bh' om lingeriedief te vangen

Een lingeriedief is vorige week dankzij een Hengelose wijkagent tegen de lamp gelopen. Agent Thomas Hamhuis liet een bh met daarin een zendertje aan de waslijn hangen. De lingeriedief werd daardoor op heterdaad betrapt. Bij hem thuis werd nog meer vrouwenondergoed gevonden.



Agent Hamhuis kreeg in augustus een melding van een vrouw die zei dat er lingerie van de waslijn was verdwenen. Ze had het ondergoed 's avonds op het balkon opgehangen en de volgende ochtend was het weg. Het balkon ligt aan de straatkant.



In eerste instantie werd gedacht aan een kwajongensstreek, maar enkele dagen later legde iemand een bos bloemen zonder naamkaartje neer bij haar voordeur. Dat maakte de vrouw zo bang, dat ze niet meer alleen durfde te gaan slapen.



In overleg met de politie werden er camera's opgehangen, die ook op het balkon gericht waren. Eind september was het raak. Op beelden is te zien hoe iemand opnieuw lingerie van de waslijn haalt, maar de dief was niet te herkennen op de beelden.



Dan komt wijkagent Hamhuis op een slim idee. Als de politie gebruikt maakt van lokfietsen, waarom dan niet van een 'lok-bh'? Hij bracht een zendertje aan in een bh en hing die aan de lijn. Twee nachten gebeurde er niets, maar toen sloeg de dief weer toe. Agenten die de man aanhielden vonden de 'lok-bh' in zijn fietstas.



Volgens RTV Oost is de man geen bekende van zijn slachtoffer. De politie kent hem wel, maar niet vanwege zedenzaken. In zijn huis vond de politie een tas vol ondergoed van meerdere vrouwen. De politie is nu op zoek naar vrouwen uit Hengelo die ook lingerie missen.

Goed idee van die agent. Doeltreffend in ieder geval. Hopelijk kan de vrouw nu weer rustig slapen.

vroeger noemden wij de politie 'de kip', en politieagenten in een auto 'kip in blik'. als hij in een politieauto stapt, dan heb je ham in blik o jee, die agent heet Hamhuis....vroeger noemden wij de politie 'de kip', en politieagenten in een auto 'kip in blik'. als hij in een politieauto stapt, dan heb je ham in blik

Tja, mij is altijd geleerd om mijn wasgoed binnen te halen.

Want in de avond en nacht buiten laten hangen is géén gezicht en lokt uit tot diefstal.



Er is zelfs een tijd geweest dat je er een proces-verbaal voor kon krijgen.

ik heb ook altijd een lok-bh aan Quote:

De politie is nu op zoek naar vrouwen uit Hengelo die ook lingerie missen. bellen ze bij iedereen aan en vragen dan, is dit misschien uw bh? ik heb ook altijd een lok-bh aanbellen ze bij iedereen aan en vragen dan, is dit misschien uw bh?

@allone : En allemaal verplicht passen net als bij Assepoester.

