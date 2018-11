Politie maakt statement: 45 bestuurders bekeurd die ongeluk filmden

Tientallen bestuurders zijn beboet die beeldmateriaal maakten van een ongeval op de A58 ter hoogte van Etten-Leur. Daar reed vrijdagmiddag een vrachtw

06-11-2018 09:10:56

Dit vind ik nou goed nieuws.

Die mensen hebben een nieuwtje nodig voor hun facebook of wats-app.

Nou kunnen ze heel verontwaardigd hun bekeuring delen.

Want ik denk dat ze zelf niet eens in de gaten hebben dat ze heel onnozel bezig zijn.