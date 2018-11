06-11-2018 09:25:00

"Ook is er een apart document bij het cv gevoegd met een lijst van de honderden boeken die het kind alleen al dit jaar gelezen heeft."Dus een 5-jarig kind heeft in tien maanden honderden boeken gelezen? Vanaf welke leeftijd kon hij lezen? Laten we aannemen vanaf twee jaar. Hij kan dus zo'n drie jaar lezen.. Ongeveer.. Zelfs met alle goede wil van de wereld kom ik in drie jaar, en er van uitgaand dat de ouders niet liegen, net verder dan wellicht 1000 boeken. Nog steeds heel respectabel, maar ver, heel ver verwijdert van 10.000 boeken..Al met al moet ik toegeven dat mijn bullshitmeter vreselijk staat te loeien nu