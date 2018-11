Chauffeur zet alle passagiers uit bus omdat ze geen plaats maakten voor rolstoel

Een chauffeur heeft in Parijs alle passagiers uit zijn bus gezet omdat ze weigerden plaats te maken voor een rolstoelgebruiker. ,,Eindpunt! Iedereen eruit!”, riep hij. Zo konden François Le Berre en zijn broer tenminste zorgeloos meerijden.De oprijplaat voor rolstoelen stond op 18 oktober klaar, maar reizigers in de drukke bus vertikten het om opzij te gaan. ,,Ik moest lachen van ellende”, aldus Le Berre. ,,Plots zei de chauffeur dat iedereen zijn bus uit moest stappen. Daarna kwam hij naar ons toe. ‘Jij en je helper, stap maar op. De rest kan wachten op de volgende bus’, klonk het.”De chauffeur had zelf geen familieleden met een beperking, maar hij wilde een goede daad verrichten. ,,Hij zei dat iedereen op een dag in een rolstoel kan belanden”, stelt de MS-patiënt.Op sociale media krijgt de chauffeur niets dan lof. ,,Die man is een held. Applaus voor hem, de passagiers mogen zich schamen”, klinkt het. En: ,,Een goede les. Ik hoop dat ze de boodschap nu begrepen hebben.” En ook: ,,Een actie die navolging mag krijgen. Wie bewust anderen negeert, moet hard aangepakt worden.”