79-jarige rijdt vermoedelijk al 60 jaar zonder rijbewijs

In de Nijmeegse wijk Hatert is donderdagmorgen een 79-jarige man aangehouden die vermoedelijk al 60 jaar zonder rijbewijs rijdt.



De man werd aangehouden tijdens een actie waarbij meerdere voertuigen werden gecontroleerd. Hij bleek geen rijbewijs bij zich te hebben.



De man is geboren in 1939 en gaf aan dat hij nog nooit een rijbewijs heeft gehad. In de systemen van de politie waren ook geen rijbewijsgegevens van de man te vinden. Het vermoeden bestaat daarom dat hij al zo'n 60 jaar zonder rijbewijs rondrijdt.



De automobilist mocht niet verder rijden en heeft een boete gekregen voor het rijden zonder rijbewijs.

Reacties

05-11-2018 15:37:33 supericecube

S dat kan alleen maar in de wijk waar ik ben opgegroeid

05-11-2018 15:41:33 stora

Dan kan die man toch goed rijden als hij pas na 60 jaar door de mand valt.

05-11-2018 15:49:54 networkdrone

Als ik het internet er goed op na lees, dan rijd deze man al auto vóór de rijbewijs bestond. Dat betekend dat hij zich altijd goed aan de regels heeft weten te houden. Maar dan ook, op wie zijn naam stond die auto waar hij in reed? Een boete vind ik nogal overdreven in dit geval.

05-11-2018 15:59:17 stora

@networkdrone , je hebt geen rijbewijs nodig om een auto op je naam te hebben.

05-11-2018 16:24:31 Haroldje

S Ik denk dat hij het inmiddels wel kan.

05-11-2018 16:57:19 GroteMop1983

@supericecube : Leuke wijk trouwes. Leuke wijk trouwes.

05-11-2018 18:03:43 allone

Ik vraag me af hoe alle andere mensen dat deden, die al reden toen het bewijs werd uitgevonden.. @networkdrone : idd.. hij kon al autorijden, dus vond het niet nodig een bewijs te halen.Ik vraag me af hoe alle andere mensen dat deden, die al reden toen het bewijs werd uitgevonden..

