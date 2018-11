‘Dame met grijs haar’ niet gediend van koffiebeleving bij Nespresso

In de vernieuwde Nespresso-winkel in de binnenstad van Arnhem is koffie kopen nu ‘een beleving’. Niet alle klanten zijn van die nieuwe beleving gediend.



Koffie is emotie en verdient meer dan een transactie bij een toonbank, vindt Herman Rooswinkel, commercieel directeur van Nespresso Nederland. Ans Talsma (74) is één van de klanten die die emotie in Arnhem ervoer, zij het vermoedelijk niet zoals het bedoeld is.



Terwijl Talsma moest wachten op haar beurt, schreef een rondlopende medewerker haar uiterlijke kenmerken op. Daarmee kreeg ze een plaats in een virtuele wachtrij. ‘Dame met grijs haar, zwarte pantalon en grijs jack. Als vierde aan de beurt’, stond er.



Talsma ontstak in woede bij het lezen van de beschrijving. ,,Wat een schending van mijn waardigheid en privacy. Ik vind het heel kwalijk als een verkoper mij van top tot teen bekijkt en noteert hoe ik er uitzie. Als ik nou een slechte dag had, wat stond er dan? Dame met vet haar en slonzige kleding? Ik heb een klacht ingediend bij het hoofdkantoor, maar heb daar niets op terug gehoord. Op deze manier wens ik geen koffie meer te kopen bij Nespresso.”



Een woordvoerder van Nespresso zegt dat de virtuele wachtrij nodig is voor de ultieme koffiebeleving. ‘Nadat de klant in de virtuele wachtrij is geplaatst, kan de klant zich vrij door de winkel bewegen, zonder in een fysieke rij plaats te hoeven nemen en daar te wachten. Op het moment dat de klant aan de beurt is, is onze medewerker in staat om op basis van de genoteerde omschrijving de klant te herkennen, te benaderen en vervolgens te helpen.’



04-11-2018 17:02:23 De Paus









S al gebeuren. Oudere heer met lange witte jurk en bijpassend wit petje, draagt groot kruis om zijn nek, als vijfde aan de beurt. Nou, ik zie het bij mijal gebeuren. Oudere heer met lange witte jurk en bijpassend wit petje, draagt groot kruis om zijn nek, als vijfde aan de beurt.

04-11-2018 17:20:39 Mamsie









Ik heb mijn koffiebeleving altijd gewoon thuis. Lekker zonder wachtrij maar samen met Papsie op de bank.

Wél zo plezierig, lijkt me.

04-11-2018 17:25:55 botte bijl











geen wonder dat men in die tijd intelligent leven ging zoeken op andere planeten toen die Nespresso-koffiebeleving nieuw was, kochten mensen een duur apparaat om koffie in cupjes van €80 per kilo te kunnen zetten....geen wonder dat men in die tijd intelligent leven ging zoeken op andere planeten

04-11-2018 17:41:18 jero









Wat is er mis met gewoon een bonnetje te trekken als ze willen dat je op je beurt moet wachten?

04-11-2018 17:52:41 Mamsie











Dat is toch geen beleving! @jero : Dat is zó 2017!Dat is toch geen beleving!

04-11-2018 18:22:54 stora









@jero , wie weet hoe lang die grijze dame al op haar beurt wacht?

04-11-2018 19:05:23 merlinswit













: Dit moet je in het holst van de nacht geschreven hebben toen jouw dirty mind nog lag te pitten!



Normaliter zou juist jij degene zijn geweest met een fantasierijke verbeelding m.b.t. ontploffende pleepotten



: Mijn dirty mind was inderdaad afwezig.



Maar na zoveel jaren met mijn neus in de medische correspondentie is er in mijn brein nog een andere manier van denken blijven hangen.

Noem het maar beroepsdeformatie.



En ach, ik kan toch niet altijd de grapjas uithangen, af en toe een zinnig woord kan ook geen kwaad! Quote: @Mamsie : Dit moet je in het holst van de nacht geschreven hebben toen jouw dirty mind nog lag te pitten!Normaliter zou juist jij degene zijn geweest met een fantasierijke verbeelding m.b.t. ontploffende pleepotten @SamuiAxe : Mijn dirty mind was inderdaad afwezig.Maar na zoveel jaren met mijn neus in de medische correspondentie is er in mijn brein nog een andere manier van denken blijven hangen.Noem het maar beroepsdeformatie.En ach, ik kan toch niet altijd de grapjas uithangen, af en toe een zinnig woord kan ook geen kwaad!

@stora :

, wie weet hoe lang die grijze dame al op haar beurt wacht? Quote @jero , wie weet hoe lang die grijze dame al op haar beurt wacht? Ik vroeg me gelijk af op welke beurt ze wachtte. En bedankt voor deze conversatie, die ik las voor ik dit artikel opende....Ik vroeg me gelijk af op welke beurt ze wachtte.

04-11-2018 19:07:32 stora









@merlinswit , waar het hart vol van is.... dat lezen je ogen

