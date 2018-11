Laat deze bruid nu echt haar achterwerk zien?

Pasgetrouwde koppels wachten soms maanden op hun huwelijksfoto’s. De verbazing bij een Amerikaans koppel was dan ook groot toen ze hun foto’s ontvingen: eentje was nogal brutaal.Op de foto staat de bruid met twee mannen te praten, een van hen zou haar kersverse echtgenoot kunnen zijn. Rond de drie staan nog enkele vrienden en familieleden. Je ogen gaan meteen naar de bruid, maar wanneer je voorbij haar middel kijkt zie je opeens iets wat je nooit had verwacht: een achterwerk.Gelukkig beseft iedereen die de foto bekijkt altijd al snel dat het om een optische illusie gaat. Door de positie van een arm en schouder van een vrouw die achter de bruid staat, lijkt het of de pasgetrouwde vrouw haar achterwerk toont tijdens het huwelijksfeest.De foto werd geüpload op Imgur en al meer dan 100.000 mensen hebben de foto daar al gezien. Sommigen hadden meer dan een halve minuut nodig om te beseffen dat het een optische illusie is.De foto is zeker een plekje in het huwelijksalbum waard.