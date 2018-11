Met AI gemaakt kunstwerk geveild voor 432.500 dollar

Veilinghuis Christie's heeft voor het eerst een kunstwerk verkocht dat is gemaakt met behulp van kunstmatige intelligentie (AI).Het schilderij, ‘Portrait of Edmond Belamy’ geheten, werd gemaakt door drie Franse studenten die daarvoor een algoritme met machine learning inzetten. Ze voerden het algoritme met een grote verzameling historische portretkunst, waarna het programma zelf probeerde een eigen kunstwerk te maken.Christie’s verwachtte dat het kunstwerk tussen de 7.000 en 10.000 dollar zou opleveren, maar uiteindelijk leverde het portret maar liefst 432.500 dollar (380.000 euro) op. Wie de eigenaar wordt van het ingelijste ‘Portrait of Edmond Belamy’, dat is ondertekend met een deel van het gebruikte algoritme, is onbekend. De winnende bieder wil volgens het veilinghuis anoniem blijven.Nog voor het kunstwerk onder de hamer ging, ontstond er al een controverse over het portret. De drie Franse studenten moesten toegeven dat ze bij de productie van het schilderij gebruik hebben gemaakt van code van een andere AI-kunstenaar, de 19-jarige Robbie Barrat. Barrat maakte zijn kunstsoftware openbaar onder een open-source-licentie.In een verklaring tegenover The Verge erkent het Franse trio dat Barrat 'een enorme invloed' heeft gehad op hun werk. "We hopen dat de aandacht voor deze verkoop er ook toe leidt dat het geweldige werk van onze voorgangers en collega’s ook naar voren komt."