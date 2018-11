Moordenaar vertelt in ruil voor Xbox na acht jaar waar lijk van vrouw is

Acht jaar nadat Doug Stewart uit Michigan zijn vrouw om het leven bracht, heeft hij opgebiecht waar hij haar lichaam verborg. Stewart, die een levenslange straf uitzit voor de moord op zijn eega, sloot een deal met justitie. In ruil voor een Xbox leidde hij agenten naar de resten van Venus Rose Stewart.



Venus Rose Stewart verdween in 2010 toen zij de post ging halen. Het lichaam van de vrouw werd nooit gevonden. De man werd in 2011 veroordeeld voor de moord op zijn van hem vervreemde echtgenote. De moord was dan wel opgelost, maar de politie had geen idee waar het lichaam was gebleven.



Ondanks zijn levenslange celstraf, blééf Stewart ontkennen betrokken te zijn bij haar verdwijning. Over de plek waar hij haar lijk begroef, hield de killer dan ook jarenlang zijn mond dicht.

Reacties

03-11-2018 08:28:53 SamuiAxe

Oudgediende



Het enige ongewone hieraan is de Xbox. Vaak vertellen veroordeelde moordenaars in ruil voor extra gunsten of kleine voorrechten waar zij de lichamen van hun slachtoffers hebben verborgen.

03-11-2018 10:45:19 Mamsie

Oudgediende



Quote:

Nu wil ik het ook weten!

Onder de vloer van de kelder soms? Nu wil ik het ook weten!Onder de vloer van de kelder soms?

03-11-2018 11:24:05 Sjaak

Moderator



@Mamsie : The inmate, Doug Stewart, was convicted in 2011 of killing his estranged wife, Venus Stewart, who disappeared the previous year from her parents' home in southwestern Michigan. Doug Stewart had long maintained his innocence in the killing, but on Monday he led authorities to a burial site in a wooded area in Kalamazoo County where Michigan State Police say they discovered Venus Stewart's remains. He'd left two stumps at the site as a landmark.

03-11-2018 12:04:14 botte bijl

Stamgast



@Mamsie :

ergens in een bos dus. zullen we gaan kijken of het waar is ergens in een bos dus. zullen we gaan kijken of het waar is

03-11-2018 13:21:25 HHWB

Oudgediende



T S Ik hoop dat de Xbox dan ook zwaar kapot is....

