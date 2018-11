Pakkans in Nederland zó laag dat 50 jaar lang zonder rijbewijs rijden gewoon mogelijk is

De politie heeft op de A15 een man van de weg gehaald die sinds 1968 geen rijbewijs meer had. Een surveillerende motoragent zag een blauw busje slingerend rijden en besloot dit staande te houden, meldt de Zeehavenpolitie op haar Facebookpagina.



De motoragent voerde “een goed gesprek” met de bestuurder en maakte proces-verbaal op. De man is door familie opgehaald, aldus de politie.

02-11-2018 19:21:54