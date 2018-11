Van pechvogel naar mazzelaar: man wint jackpot doordat hij zijn heup breekt

Hij wilde een lot kopen, maar onderweg naar de winkel brak hij zijn heup. Toch wist de 87-jarige Amerikaan Earl Livingston een flinke klapper te maken in de Mega Millions-loterij.



Onderweg naar de winkel viel de man uit New Jersey en belandde hij met een gebroken heup in het ziekenhuis. Hij vertelde het personeel hoe teleurgesteld hij was dat het niet was gelukt om een lot te kopen voor de populaire loterij.



De medewerkers hadden medelijden en boden hem aan om mee te doen aan hun pooltje. Een groep van 141 medewerkers kocht samen loten, om een eventuele prijs daarna te verloten aan alle deelnemers.



Earl hoefde daar geen twee keer over na te denken en besloot om mee te spelen. En dat is maar goed ook, want op een van de loten viel een prijs van maar liefst een miljoen dollar.



Zijn nichtje geloofde het verhaal eerst niet toen ze bij haar oom op bezoek kwam. "Ik dacht dat hij in de war was, misschien door de pijnstillers", zegt ze in lokale media. "Toen kwamen de medewerkers de kamer binnen om hem te feliciteren. Ik dacht: wauw, hij heeft echt gewonnen!"



Earl laat weten erg dankbaar en blij te zijn, ook al wordt hij er niet stinkend rijk van. Die miljoen dollar moet natuurlijk door 142 worden gedeeld, dus daar blijft (na belastingen) zo'n 5000 dollar per persoon van over. Grote kans dat dat opgaat aan zorgkosten, want zijn heup moet worden vervangen.

02-11-2018 16:16:57 DrZiggy

Winkans lotterij



En daarom moet je bij een loterij niet met meerdere mensen meespelen. je winkans wordt er nauwelijks beter op als je met 140mensen speelt, maar je winst gaat wel drastisch omlaag.

02-11-2018 19:00:15 omabep

@DrZiggy : Wees eens positief, als hij een gewoon lot had gekocht was er misschien geen prijs op gevallen en nu kan hij tenminste een deel van de kosten betalen voor zijn heup.

02-11-2018 19:06:52 stora

Doordat hij geen lot kon kopen zoals @DrZiggy , je hebt dus ongelijkDoordat hij geen lot kon kopen zoals @omabep al zei, had hij dus geen winkans. Door mee te spelen met een groep anderen steeg zijn winkans.

