Altijd al een kerstelfje willen zijn? Dan is dit jouw kans

Heb jij al kerstcadeautjes gekocht en je kerstdecoratie al van zolder gehaald? Dan is deze job misschien iets voor jou!Lapland Safaris is op zoek naar kerstelfjes om de kerstvreugde te verspreiden tijdens de feestdagen. De elfjes moeten fulltime werken tussen november en januari in de meest noordelijke regio van Finland. Hun takenpakket bestaat onder andere uit het begeleiden van gasten en het besturen van de elfbus.“Een elf is zowel een entertainer, als een gids en een mythisch kerstfiguur”, staat in de jobomschrijving. “Onze elfen moeten veel energie hebben, extravert zijn en een positieve attitude hebben. Ook moeten ze klantgericht zijn. Engels is essentieel. Andere talen zijn een pluspunt. Ervaring is niet nodig.”