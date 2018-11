Rooms-Katholieke Kerk komt met game Jesus Christ Go

Het Vaticaan heeft een eigen game ontwikkeld: 'Follow JC Go', gebaseerd op het populaire Pokémon Go.Het is misschien leuk om hele dagen naar Pikachu en Charmander te zoeken, maar de Katholieke Kerk heeft toch echt liever dat we achter Jezus aanlopen. Het idee van de Jesus Go-game is hetzelfde, behalve dat spelers dus geen Pokémon, maar heiligen en Bijbelse figuren moeten vangen.De game werkt met gps-bepaling en augmented reality. Wie een heilig figuur te pakken heeft gekregen, moet een paar antwoorden over hem of haar beantwoorden. Zijn de antwoorden juist? Dan komt de speler in het evangelisatie-team.Ook moeten de trouwe volgers van Christus tijdens het spelen allerlei opdrachten uitvoeren. Wie in de buurt van een kerk komt, kan punten verzamelen door naar binnen te gaan en te bidden. Ook kun je in de app aalmoezen geven.Niemand minder dan paus Franciscus heeft de game gezegend. Tot nu toe is er alleen een Spaanse versie van het spel, maar binnenkort verschijnt hij ook in andere talen.