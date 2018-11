Moeder toont haar buik na geboorte drieling: Ik deel deze foto liever niet

Half september beviel de Deense Maria Nordø Jørstad van een drieling. De foto's van haar buik tijdens de zwangerschap gingen de hele wereld over.Maar ook na de bevalling houdt ze iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen van haar lichaam. "Vier weken na de geboorte heb ik nog steeds een vreemde, hangende buik", schrijft de vrouw op Instagram. "Ik deel dit liever niet."Toch vond de moeder het oneerlijk om alleen het groeiproces te laten zien. Ook haar uiterlijk na de bevalling wilde ze delen. "Het is goed om de keerzijde te laten zien. Weinig mensen zijn daar zo open over", zegt ze tegen Business Insider.

03-11-2018 15:06:27

Over een half jaar is het wel ver bijgetrokken dus zo gek is het niet dat ze nu nog wat dik is.