YouTube-ster laat fooi achter van 10.000 dollar

Een barmhartige Samaritaan heeft in een restaurant in North-Carolina een serveerster een fooi gegeven van maar liefst 10.000 dollar. Het bleek om YouTube-ster Mr. Beast te gaan.Mr. Beast, echte naam Jimmy, had slechts twee watertjes gedronken toen hij de fooi op tafel achterliet met het briefje ‘Bedankt voor het lekkere water’. Serveester Alaina Custer was helemaal in shock toen ze het geld op tafel zag liggen. “Ik dacht eerst dat het niet echt was”, vertelt ze aan The Charlotte News & Observer. “Iemand haalde vast een grapje met me uit.”Uitbater Bret Oliverio merkte al snel op dat twee personen de reactie van Alaina aan het filmen waren. Na de stunt keerde Mr. Beast terug naar het restaurant en verklaarde de man zich nader. “Hij vertelde me over zijn YouTube-kanaal en hoe ze dit wel vaker doen”, zegt Alaina. “Ik voel me zo gezegend. Alle serveersters hier zijn maar arme studenten. We gaan het geld eerlijk verdelen onder elkaar. Dit gaat ons echt helpen.”