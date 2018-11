ANWB-apparaatje ontmaskert parkeerfraudeurs Schiphol: auto scheurt rond, terwijl jij in vakantiestoel ligt

Dankzij zogeheten dongels van de ANWB zijn verschillende frauderende parkeerbedrijven bij Schiphol ontmaskerd. En de apparaatjes zijn goed voor meer ‘bijvangst’.



Een dongel is een elektrisch apparaatje dat bestuurders vrijwillig in hun auto kunnen installeren. Na een oproep van deze krant om verhalen over misstanden bij valet parking-bedrijven op en rond Schiphol te delen, bleek dat een opvallend groot deel van de gedupeerde vakantiegangers een dongel heeft.



Met het apparaatje wordt het rijgedrag geregistreerd. Op deze manier kunnen automobilisten die bij de ANWB een specifieke autoverzekering (de Veilig Rijden Verzekering) hebben afgesloten - en die er geen problemen mee hebben dat zij via de dongel gevolgd worden - door veilig en rustig te rijden korting ontvangen op deze verzekering.



Bij onveilig gedrag, zoals veel te snel rijden of optrekken en heel hard remmen, krijgen zij per mail meteen een waarschuwing. Strafpunten en uiteindelijk het terugdraaien van de korting zijn het gevolg.



Friezen betrappen parkeermedewerkers

Meerdere gezinnen - onder meer uit het Friese Balk en Sint Nicolaasga - hebben zo de afgelopen maanden frauderende valet parking-medewerkers op Schiphol kunnen betrappen. Bij toeval.



Tijdens hun vakantie kregen zij mailtjes van de verzekeraar dat er met hun auto’s te hard of onveilig werd gereden. Door anderen, want zelf lagen zij in een strandstoel in een ver en zonnig land. De dongel van de ANWB registreerde heel nauwkeurig waar en wanneer de overtredingen plaatsvonden.



En er is meer bijvangst, laat de ANWB desgevraagd weten. Zo hebben de elektrische apparaatjes de afgelopen twee jaar al meerdere gestolen auto’s terug weten te vinden, vertelt woordvoerder Ad Vonk.



Daarnaast zijn er ouders die hun kinderen betrapten die een voertuig ongevraagd hadden geleend. Vonk: ,,Dan bleek een tienerzoon met die auto te racen.’’



Klaas Kregel van de verzekeringstak van de ANWB geeft een vergelijkbaar voorbeeld: ,,Een tijdje geleden zochten wij contact met een klant over een snelheidsincident. De klant gaf aan dat zij op het bewuste moment lag te slapen. De rit met de auto eindigde bij de McDonald’s. Bij navraag bleek dat een van de kinderen de auto had ‘geleend’ in verband met ernstige nachtelijke trek.’’



Ook maakt garagepersoneel na een beurt vaak even een testrit met de auto, om te kijken of alles werkt, weet Kregel. ,,Die testrit is soms behoorlijk pittig, zo blijkt dankzij de dongel.’’



Overigens is het terugvinden van een gestolen auto niet alleen mooi voor de klant, zegt hij. ,,Ook voor ons is dat prettig. Het vergoeden van een auto drukt zwaar op onze schadelast, dus als je er één terugvindt is dat echt een opsteker.’’



Zowel Vonk als Kregel zegt dat gedupeerde vakantiegangers of ouders hun punten terugkrijgen als zij kunnen aantonen dat er anderen in hun wagen reden.



Kregel legt uit: ,,Dat gebeurt ook als iemand hard moest remmen voor, bijvoorbeeld, een kind dat plotseling overstak of als iemand achter een ambulance moest aanrijden met een familielid erin.’’

Ik rij heus niet als een gek, maar als ik elke keer dat ik hard moet remmen (en dat gebeurt nogal eens in de spits op de A1) moet verklaren aan de ANWB, omdat anders mijn verzekeringspremie omhoog gaat, dan hoeft het van mij al niet meer.

Zowel Vonk als Kregel zegt dat gedupeerde vakantiegangers of ouders hun punten terugkrijgen als zij kunnen aantonen dat er anderen in hun wagen reden



Hoe moet ik aantonen dat ik er iemand anders in mijn auto reed? Hoe moet ik aantonen dat ik er iemand anders in mijn auto reed?

Dat soort rijgedrag zeker in de spits werk irritatie op. Zeker als je daarom net weer een cyclus extra moet wachten voordat je door een verkeerslicht mag.



Je kan zelf ook zo'n dongel/tracker installeren in je auto en het voor je zelf houden. Dat is een veel prettiger gevoel.



PS: het is echt niet zo dat ik zelf kei hard rondscheur ofzo, maar iets vlotter optrekken of handelen maakt het juist prettiger voor andere deelnemers van het verkeer. Ipv dat langzaam optrekken en lang laten uitrollen te promoten.

Daarom zou ik nooit deze verzekering nemen



Laatste edit 02-11-2018 16:24 Dus alle mensen die niet weten hoe ze moeten optrekken bij een stoplicht. Die 40 rijden waar je 50 mag en makkelijk 60 kan en niet kunnen/durven in te voegen bij een rotonde, hebben een verzekering bij de ANWB?Dat soort rijgedrag zeker in de spits werk irritatie op. Zeker als je daarom net weer een cyclus extra moet wachten voordat je door een verkeerslicht mag.Je kan zelf ook zo'n dongel/tracker installeren in je auto en het voor je zelf houden. Dat is een veel prettiger gevoel.PS: het is echt niet zo dat ik zelf kei hard rondscheur ofzo, maar iets vlotter optrekken of handelen maakt het juist prettiger voor andere deelnemers van het verkeer. Ipv dat langzaam optrekken en lang laten uitrollen te promoten.Daarom zou ik nooit deze verzekering nemen

