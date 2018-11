'Help!' Buurtbewoners helpen ballonvaarders in nood met landing

EINDHOVEN - Ze hadden zin in een rustige zondagavond, de buurtbewoners van de Eindhovense wijk Blixembosch. Maar toen twee luchtballonvaarders rakelings over hun huizen en tuinen vaarden met hun ballonnen en om hulp riepen, kwamen de bewoners massaal hun huis uit. Uit de ballon werden touwen naar beneden geworpen, die de bewoners vastpakten. Met vereende krachten werden de luchtballonnen naar beneden getrokken.



Een van de ballonnen landde met hulp van de buurtbewoners op een klein voetbalveldje, de ander landde elders in de wijk. Volgens de bestuurder van de luchtballon ging het maar net goed, de politie was al gebeld voor een landing op de snelweg. Spectaculaire beelden zijn te zien op een besloten Facebookpagina.



Ook in Tilburg landde zondagavond een luchtballon in een woonwijk.

Reacties

Dus het waren nu eens geen boeren, maar baarden.



Quote:

Spectaculaire beelden zijn te zien op een besloten Facebookpagina. Niet te zien, dus. Vaarden?Dus het waren nu eens geen boeren, maar baarden.Niet te zien, dus.

S @venzje : Als je het aanklikt, zijn de foto's gewoon openbaar

