Losserse tweeling neemt na veertig jaar afscheid bij Johma:

Dat tweelingen doorgaans een sterke band hebben en veel samen doen, is algemeen bekend. Maar zo close als Johan en Herman Lette zijn, zijn er maar weinig. De tweeling is op dezelfde dag met twee zussen getrouwd, gaat samen op vakantie en neemt deze week na veertig jaar samen afscheid bij hun werkgever Johma in Losser.Om dat te vieren, is Johma deze week omgedoopt tot JoHer. "Alle borden zijn aangepast, ik dacht even dat ik verkeerd was gereden", vertelt verslaggever Jaap Even, terwijl hij de broers spreekt. "We hebben geen geheimen voor elkaar", vertelt Johan. "Wat hij doet, doe ik en wat ik doe, doet hij", vult Herman aan.De laatste week van de twee bij Johma is een emotionele. "Ik ga mijn collega's missen", stamelt Johan, die zijn tranen niet kan bedwingen. "Er waren zoveel collega's op ons afscheid. Daar moet je gewoon van huilen. Het was onvoorstelbaar hoeveel cadeaus we hebben gekregen. Dat heb ik nooit meegemaakt", vult Herman andermaal aan.De gelijkenissen uit de levens van de twee zijn onvoorstelbaar. Johan en Herman werden geboren op 27 oktober 1952, ze trouwden op 5 september 1977 met de zussen Enriquette en Maria uit Spanje, ze gaan samen op vakantie, wonen in dezelfde straat naast elkaar en ze gaan op 26 oktober 2018 samen met pensioen. En ze blijven alles samen doen. "We gaan na ons pensioen rondleidingen geven."