Man uit Almelo die vrouw en kinderen sloeg, slaat ook agent na arrestatie

De politie heeft vorige week maandagochtend een man uit Almelo aangehouden die zijn vrouw en dochter zou hebben geslagen. Onderweg naar het arrestantencomplex werd de man zó vervelend, dat agenten de auto langs de kant moesten zetten. Uiteindelijk is hij met hulp van een omstander in de boeien geslagen.



Agenten kregen rond 10.30 uur een melding van huiselijk geweld in een huis in de Almelose wijk Sluitersveld. Daar zou een 49-jarige man zijn vrouw hebben geslagen, waarbij ook haar dochter gewond raakte.



De man werkte eerst mee en ging met de agenten mee naar het arrestantencomplex in Borne. Omdat hij rustig was, kreeg hij geen handboeien om.



En dat was geen handige beslissing, zo bleek snel. De man werd tijdens de rit erg vervelend en probeerde de bestuurder telkens een tik op de rug te geven. De agenten besloten de auto bij Zenderen langs de kant te zetten om de 49-jarige alsnog te boeien.



Maar deze keer werkte de man niet goed mee en sloeg hij de agenten. Een passerende automobilist zag het gebeuren en schoot te hulp.



Uiteindelijk, met hulp van de passerende automobilist en extra agenten, zat de man weer in de politieauto. Deze keer met handboeien om. De passerende automobilist krijgt een bos bloemen als bedankje, schrijven de agenten op Facebook.

Ik zie nergens staan dat die dronken is dus hij heeft gewoon losse handjes.

Misschien een idee om zijn losse handjes dan maar weg te gooien.

