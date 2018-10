Plogging: sporten met vuilniszakken en handschoenen

UTRECHT - Aan je conditie werken en tegelijkertijd afval opruimen. Het is een trend die is komen overwaaien uit Zweden: plogging. In het kader van de Duurzame Week in Utrecht gaan vanaf vandaag iedere dag groepjes fanatieke hardlopers van bootcampgroep Sporten voor je Deur met een plastic zak de straat op om een stukje hard te lopen, maar vooral om heel veel afval te verzamelen.



"Het fenomeen plogging is begonnen in Zweden", vertelt Ankelien Barkman van Sporten voor je Deur. Hardlopers combineerden hun activiteiten in de buitenlucht met het opruimen van afval. Ook wel 'plogga', wat oprapen betekent in het Zweeds.



"Normaal gesproken zouden we nu bootcampen, maar voor de actie gaan we in de vroege uurtjes afval verzamelen. We hopen allemaal dat het plantsoen en de wijken op deze manier lekker schoon worden", zegt Barkham. Het dragen van een paar operatiehandschoenen is niet overbodig tijdens het opruimen. "Zo zorg ik ervoor dat ik niet in iets vies grijp", vertelt een lachende deelnemer.



Het opruimen is niet alleen de juiste manier om de straat schoon te houden, het is ook een wederdienst voor de buurt. "We mogen voor onze gezondheid alle pleinen, plantsoenen en straten gebruiken om te sporten. Dan vinden wij het erg leuk als we op deze manier wat terug kunnen doen na al die jaren", zegt een deelnemer.



Na een korte warming-up, is het de hoogste tijd om de handen uit de mouwen te steken. "Ik heb al behoorlijk wat op de grond zien liggen", aldus een deelnemer.

Reacties

We mogen voor onze gezondheid alle pleinen, plantsoenen en straten gebruiken om te sporten. Dus ruimen we troep op die de asocialen en kinderen zomaar op straat achter laten! De omgekeerde wereld dus, je zou moeten kunnen sporten in een schone wereld waar het vuil netjes thuis of in een daarvoor bestemde vuilnisbak opgeruimd wordt.



Ik ruim ook vaak de troep op van anderen tijdens het uitlaten van de hond en ik sta steeds weer verbaast te kijken waarom er snoep- ijs- en overige papiertjes, limonadeflessen en zakjes van brood en dergelijke zomaar weggegooid wordt op straat en speelpleinen en dit dagelijks Dus ruimen we troep op die de asocialen en kinderen zomaar op straat achter laten! De omgekeerde wereld dus, je zou moeten kunnen sporten in een schone wereld waar het vuil netjes thuis of in een daarvoor bestemde vuilnisbak opgeruimd wordt.Ik ruim ook vaak de troep op van anderen tijdens het uitlaten van de hond en ik sta steeds weer verbaast te kijken waarom er snoep- ijs- en overige papiertjes, limonadeflessen en zakjes van brood en dergelijke zomaar weggegooid wordt op straat en speelpleinen en dit dagelijks

@omabep : Ik kan er niet eens tegenop met opruimen als ik met de honden loop, met al die werkwandelaars die hier passeren is het dweilen met de kraan open

