Rij-examinator zei al 1700 keer: 'Stop maar, dit heeft geen zin'

Het CBR laat mensen bij wie het rijexamen wordt afgebroken omdat ze er niets van bakken minimaal zes weken wachten voordat ze weer een poging mogen doen. De maatregel gaat maandag 29 oktober in.



Het lijkt onvoorstelbaar dat de rij-examinator al na een paar kilometer zegt: ‘Stop! Dit is levensgevaarlijk’, maar het gebeurt steeds vaker. Tot en met september hebben examinatoren al 1.679 autopraktijkexamens afgebroken.



,,Omdat de kandidaat een direct gevaar vormde voor zichzelf, de meerijdende instructeur, de examinator en het overige verkeer. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) verwacht dat zo’n kandidaat minimaal zes weken nodig heeft om het gewenste gedrag aan te leren’’, zegt Nathalie Dingeldein van het CBR. De kandidaten die een ingreep krijgen, snappen niets van verkeersveiligheid. Ze voegen met een slakkengangetje in op de snelweg, snijden medeweggebruikers af en voorrangsregels zijn multiplechoicesituaties.



In juli kondigde het CBR al aan dat er een verplichte wachttijd aan zat te komen. ,,Het aantal ingrepen is sindsdien alleen maar opgelopen, ook omdat onze examinatoren toen beter doorhadden dat ze het examen niet af hoeven te maken als het niet veilig is. Eerst zaten we op 130 ingrepen per maand. Nu al op 180.’’



De zes weken wachttijd is geen straf. Het CBR zegt dat die tijd minimaal nodig is om de potentiële brokkenpiloten op een niveau te krijgen waarbij ze überhaupt kans hebben het roze pasje te bemachtigen.



Brancheorganisatie Vereniging Rijschool Belang sprak eerder de hoop uit dat door de maatregel de beunhazen in de branche de klappen krijgen. Er zijn rijscholen die pakketten verkopen waarbij je na vijf lessen al een examen doet, terwijl de wachttijden al zo lang zijn. ,,De maatregel van een langere wachttijd is ook bedoeld als steun in de rug voor rij-opleiders, als kandidaten en/of hun ouders druk uitoefenen om te vroeg op examen te gaan. Bijkomend voordeel in deze tijd van economische groei en lange wachttijden is dat de beschikbare examencapaciteit niet onnodig wordt gebruikt door kandidaten die nog niet klaar zijn voor het examen.’’



Gemiddeld haalt de helft het rijexamen niet. Volgens het CBR kan het slagingspercentage omhoog als de opleiding beter is. ,,Niemand wil minimaal 6 weken wachten voordat hij weer rijexamen kan doen. Dus zullen kandidaten beter voorbereid naar het examen komen, waardoor het percentage afgebroken autopraktijkexamens kleiner zal worden.’’



Er zijn grote regionale verschillen in succes bij het rij-examen. In Noord-Holland breekt de rij-examinator het vaakst het examen af. Limburgers lijken goed geschoold, ze slagen vaker dan gemiddeld. De cijfers zijn over de eerst negen maanden van het jaar.

Reacties

28-10-2018 17:44:16 HHWB

Oudgediende



WMRindex: 5.930

OTindex: 143

T S Eerste stap om alleen de rijke aan een rijbewijs te helpen en de arme te onthouden.



Welke situatie veranderd er na 6 weken? Niks... Je bent gewoon geen goede instructeur als je je leerling niet kan leren rijden...

28-10-2018 17:52:16 Emmo

Stamgast



WMRindex: 37.267

OTindex: 19.936





En ik vind het wel een goed idee om mensen in ieder geval voordat ze mogen gaan rijden een proeve van bekwaamheid te laten afleggen.

Tussendoor zou ook niet altijd een overbodige luxe zijn... @HHWB : Er zijn natuurlijk mensen die het nóóit leren.En ik vind het wel een goed idee om mensen in ieder geval voordat ze mogen gaan rijden een proeve van bekwaamheid te laten afleggen.Tussendoor zou ook niet altijd een overbodige luxe zijn...

28-10-2018 18:00:08 allone

Oudgediende



WMRindex: 35.924

OTindex: 66.899

@HHWB : @Emmo : Ik vraag me af hoe ze hun rijlessen krijgen; zijn ze dan ook een gevaar op de weg?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: