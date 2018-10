Blanke buurvrouw weigert zwarte twintiger toegang tot zijn luxeflat en verliest haar job

“Wanneer je als zwarte man in Amerika thuiskomt”, postte D’Arreion Toles (24) dit weekend op Facebook. Hij zette er enkele onthutsende filmpjes

27-10-2018 15:23:16

Het is niet goed te praten met wat ze doet, maar ze doet het in privé tijd. Wat heeft haar werk daar mee te maken. Straks wordt een andere collega ontslagen omdat hij/zij een dildo in zijn/haar kont stopt... Als de baas daar ook niet van gecharmeerd is....