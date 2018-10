Apple maakt bagel-emoji smakelijker na klachten

Apple heeft op het laatste nippertje de bagel-emoji aangepast. Dat gebeurde nadat heel wat ontevreden bagelfans hun beklag gedaan hadden.Apple kondigde de nieuwe emoji van een droge bagel eerder deze maand aan. Maar niet iedereen was daar blij mee. Heel wat mensen kloegen op het internet over het feit dat de bagel niet belegd was met iets lekkers. De klachten vielen niet in dovemansoren, want de emoji krijgt nu toch een makeover. iPhone-gebruikers kunnen vanaf volgende maagd een ambachtelijk ogend broodje mét roomkaas selecteren om door te sturen naar vrienden en familie.