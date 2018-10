Aparte politiemelding: minnaar vlucht het balkon op

Een flatbewoner in Capelle aan den IJssel schrok zich een hoedje toen er zondagochtend een vreemde man op haar balkon stond en naar binnen wilde. De man bleek weggeglipt te zijn uit een appartement in hetzelfde gebouw waar hij vreemdging met een vrouw toen plots haar vriend thuiskwam.



De politie Rotterdam-Oost, Basisteam IJsselland schrijft op Facebook dat de flatbewoner in paniek naar de politie belde en meldde dat er een vreemde man op het balkon stond die met een vuurwapen dreigde. Drie eenheden van de politie gingen op de 112-melding af. Ter plekke bleek er geen vuurwapen te zijn.



De man bleek met zijn broek op de knieën het balkon op te zijn gevlucht en voorkwam daardoor op het nippertje betrapt te worden door de vriend van de vrouw.



Vanaf zijn positie op het balkon kon hij zien hoe diezelfde vrouw door haar vriend het hof gemaakt werd, schrijft de politie.



Uit angst om alsnog gesnapt te worden klom de man over naar diverse balkons en kwam uiteindelijk bij het balkon van degene die de politie inschakelde. Na ruim een uur in de kou kon hij door agenten binnengelaten worden.

Reacties

24-10-2018 18:12:36 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.572

OTindex: 1.450

Als je in een stoel zit en er staat een naakte vent op het balkon , die net bij zijn vriendinnetje vandaan komt dan kan het lijken of je in een loop kijkt

24-10-2018 19:08:34 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.759

OTindex: 65.970

Quote:

r een vreemde man op het balkon stond die met een vuurwapen dreigde.



Achteraf bleek het een waterwapen te zijn. Maar uit de verte zal dat wel op elkaar lijken. Achteraf bleek het een waterwapen te zijn. Maar uit de verte zal dat wel op elkaar lijken.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: