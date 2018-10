Vriendinnen kiezen 'verkeerde Bob': beschonken bestuurder met drugs in onderbroek

De politie van Zaanstad heeft zondagmorgen een man aangehouden (1die vier vrouwen naar huis bracht met zijn auto. Bij controle bleek hij dat hij te veel gedronken had en dat er drugs in zijn onderbroek zaten.Wijkagent Mark Krom van de politie Zaanstad deelde vandaag een bericht op zijn twitterpagina over een aanhouding tijdens zijn ochtenddienst. Een jonge man, met vier jonge vrouwen in zijn auto, blies bij de controle net te veel. Voor een ervaren bestuurder betekent dit alleen een boete, maar omdat de jonge bestuurder zijn rijbewijs korter heeft dan vijf jaar, moest hij verplicht mee naar het bureau.Eenmaal op het bureau bleek dat hij verschillende verpakkingen met drugs in zijn onderbroek bewaarde. Welke consequenties het drugsbezit en het te hoge alcoholpromillage hebben voor de bestuurder van de auto kon de politie niet vertellen aan NH Nieuws.De agenten hebben ook een 'stevig waarschuwend gesprek' met de dames gevoerd, vertelt wijkagent Mark Krom op twitter. Want zo laat hij weten: "Nachtmerrie van iedere ouder lijkt mij toch?" [...] "Kijk uit bij wie je in de auto stapt!".Na de stevige waarschuwing zijn de dames door de politie thuisgebracht.