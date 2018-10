Is de Col du Vam een col (bergpas) of een mont (berg) of geen van beide?

Col du Vam staat groot op een bord op de top van de Vam-berg bij Wijster, de nieuwe fietsroute die net geopend is. Maar is de bult van 48 meter hoog wel een col?Taalpuristen en kenners van de Franse taal menen van niet. Het woordenboek geeft hen gelijk. Een col wordt vertaald tot bergpas.Op social media heeft zich een aardige discussie ontsponnen over de naam van de zaterdag zeer populaire fietsroute. Sommigen trekken de discussie breder. ,,Col du VAM, Hunebed Highway, de politiek verveelt zich een beetje volgens mij", schrijft Jos van der Ploeg op Facebook.,,Een col is een lager gelegen gedeelte van een bergrug, vraag maar na in Frankrijk. Want het is ook niet Col du Ventoux maar Mont Ventoux omdat je naar het hoogste punt fietst", schrijft iemand aan de redactie van Dvhn.nl.De Vam-berg als mont betitelen gaat ook weer wat ver. Want volgens de definitie is een berg pas een echte berg als hij zich 200 tot 300 meter boven de omgeving verheft.De bult bij Wijster is feitelijk een heuvel. In het Frans: Colline. Wellicht kunnen de wielerliefhebbers dus beter spreken van de Colline du Vam.