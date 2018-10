Fotograaf legt aanzoek perfect vast, maar wie zijn de gelukkigen?

Een prachtig uitzicht, binnenvallende zonnestralen en een man in de verte die op zijn knieƫn gaat voor zijn liefje. Beter kan een verlovingsfoto niet genomen worden. Jammer alleen dat fotograaf Matthew Dippel de mensen op de foto niet kent. Daar wil hij nu verandering in brengen.De foto werd op 6 oktober genomen vanaf het zogenoemde 'Taft point' in Yosemite National Park in de Amerikaanse staat Californiƫ. "Echt een magisch moment", schrijft hij. Na de foto knuffelden de twee elkaar, en dus concludeert Dippel dat de vrouw vermoedelijk 'ja' heeft gezegd.Dippel wilde zijn vriend Josh fotograferen, toen hij de twee in de verte zag. Hij twijfelde niet, nam de foto, en ging direct naar ze op zoek, zegt hij tegen CNN. Zonder succes."Ik ga er een grote print van maken, die zouden ze dan mogen hebben", zegt Dippel. Maar alleen gaat hij ze niet vinden, en dus schakelt Dippel de hulp in van mensen op sociale media. Op Facebook en Instagram deelde hij de foto, in de hoop via via bij de geliefden uit te komen.Aan reacties geen gebrek. Op Facebook deelden al ruim 13.000 mensen zijn bericht en ook op Instagram wordt er flink gereageerd. Het wachten is op de gouden tip.