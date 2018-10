Lekker! Een croque monsieur met instant noedels

Een Britse man heeft de croque monsieur opnieuw uitgevonden. Geen gewone boterhammen met kaas en ham, in zijn restaurant heb je keuze uit 32 soorten croques. En enkele zijn wel heel erg opmerkelijk.Als je op zoek bent naar wat inspiratie voor je croque monsieur ben je bij Frankie's in Manchester aan het juiste adres. Sommige croques zijn heel normaal. Zo kan je onder andere kiezen uit mozzarella en ham. Andere zijn dan weer wat gekker. Je kan je croque vullen met Thai curry, een hot dog, rode bonen, instant noedels of gesmolten Mars repen.De eigenaar van het restaurant, Barry Chui, kwam zelf op het idee. "Ik was op een avond gewoon thuis en had honger", zegt hij aan Manchester Evening News reports. "Maar toen bleek dat er amper iets in de koelkast lag, maakte ik gewoon een croque monsieur. Toen besefte ik dat iedereen wel van geroosterd brood houdt."