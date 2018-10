Enige blanke kind uit klas weggepest: 'Dit is schandalig'

De 13-jarige Mees uit Amsterdam-Noord was het enige blanke kind in zijn klas op het Waterlant College. Na twee maanden pesterijen stortte hij in. Nu zit hij op een andere school. PvdA-Kamerlid Amma Asante schrok behoorlijk van het verhaal van Mees.



Zij kreeg donderdag een mail van Peter, de vader van de jongen. Maandag sprak ze met hem. "Als moeder van twee prachtige bruine meisjes voelde ik me direct aangesproken. Stel je voor dat dit mijn meisjes zou overkomen, dat is vreselijk. En als politica dacht ik: wat kan ik eraan doen?"



De klasgenoten van Mees op het Waterlant College spraken alleen maar Turks en Marokkaans. Mees werd uitgescholden voor kaaskop en kut-Hollander. Hij zat altijd alleen in de kantine. Volgens zijn vader kon de school hem geen veilige omgeving bieden, waarop ze hem van school haalden.



Asante heeft kritiek op de schoolleiding: "De vader vertelde dat er op de school begrip was voor de keuze om Mees van school te halen. Dat klinkt wel aardig, maar dat is natuurlijk helemaal niet de juiste instelling van een school. Scholen moeten meteen ingrijpen in zo'n geval. De school is niet proactief geweest."



Asantes eerste reactie was: dit is schandalig en dit kan niet. "Elk kind moet zich veilig kunnen voelen op school", zegt zij. "Een school heeft twee belangrijke taken: onze kinderen opleiden en het mede-opvoeden van kinderen. Een school is niet alleen een leerfabriek. Als er kinderen gediscrimineerd worden, dan moet een school ingrijpen."



De PvdA-politica is nog niet van plan de minister van Onderwijs om opheldering te vragen: "Dit is in eerste instantie nog een zaak voor de wethouder van Onderwijs in Amsterdam. Ik ga wel op onderzoek uit om te kijken of dit probleem landelijk ook speelt. Het ligt niet voor de hand dat dit alleen in Amsterdam speelt, maar ik heb nu nog geen feiten of cijfers daarover."



De school was niet bereikbaar voor commentaar.

Reacties

23-10-2018 18:19:39 stora









Triest.

De school hoort eigenlijk te zorgen voor een evenwicht tussen de verschillende bevolkingsgroepen.

En een school met zo'n instelling zal vast ook geen kinderen voortbrengen die zich op een hogere school staande kunnen houden.

Slechte ontwikkeling.

23-10-2018 18:31:56 allone









@stora : dat is er in Amsterdam West niet. Mijn nichtje is daar ook van school weggegaan omdat ze zich er niet thuis voelde en geen vriendinnen had; ze was ook blank tussen overwegend donker. Op haar nieuwe school met blanke kinderen had ze geen problemen.

23-10-2018 18:34:32 allone









.. waarschijnlijk zat ze ook op het Waterlant College, dat weet ik niet zo. Maar dit is dus waar maar niet raar: birds of the same feather flock together, zo is het leven

23-10-2018 18:55:07 stora











Zet 2 Nederlanders in een verre buitenlandse stad bij elkaar en ze praten samen Nederlands.

Dus een belangrijke taak van die school om mensen samen te brengen tot 1 grote club ,dat zal daar nooit lukken.

En als die leerlingen doorstromen naar hoger onderwijs dan komen ze vermoedelijk terecht in een (daar heb je hem weer) blanke omgeving en dan zullen zij zich ook doodongelukkig voelen. @allone , het is wel raar. Want het is een Nederlandse school en de voertaal op het schoolplein zal vooral Turks en Marokkaans zijn.Zet 2 Nederlanders in een verre buitenlandse stad bij elkaar en ze praten samen Nederlands.Dus een belangrijke taak van die school om mensen samen te brengen tot 1 grote club ,dat zal daar nooit lukken.En als die leerlingen doorstromen naar hoger onderwijs dan komen ze vermoedelijk terecht in een (daar heb je hem weer) blanke omgeving en dan zullen zij zich ook doodongelukkig voelen.

23-10-2018 19:22:21 allone









@stora : nee hoor, de voertaal is Nederlands, want al die kinderen hebben een andere achtergrond, ze zijn niet alleen Turks of Marokkaans. En waarom denk je dat hoger onderwijs alleen voor blanken is?

23-10-2018 19:25:58 Madarian









Als dit de norm is voor die school ben ik voor om volledig te stoppen met de subsidie, en de leerlingen op te splitsen naar andere scholen waar dit gedrag niet getolereerd wordt.

23-10-2018 19:27:42 stora









Quote:

De klasgenoten van Mees op het Waterlant College spraken alleen maar Turks en Marokkaans

En ik zei niet dat hoger onderwijs alleen voor blanken is, maar de jongens en meiden uit die klas komen in het hoger onderwijs terecht tussen blanken.

Dus gemengde klassen. Dus dan moeten zij zich nog gaan leren aanpassen, terwijl dat al op de basisschool had gekund. @allone in het artikel staat...En ik zei niet dat hoger onderwijs alleen voor blanken is, maar de jongens en meiden uit die klas komen in het hoger onderwijs terecht tussen blanken.Dus gemengde klassen. Dus dan moeten zij zich nog gaan leren aanpassen, terwijl dat al op de basisschool had gekund.

23-10-2018 19:34:14 allone









okay, dat was dus bij mijn nichtje niet zo. Maar die is ook niet weggepest, maar omdat ze niet gelukkig was is ze zelf weggegaan.

Waterlant College lijkt mij trouwens de naam van een middelbare school..

En ik dacht dat Mees een meisjesnaam was????



Laatste edit 23-10-2018 19:35 @stora : ahokay, dat was dus bij mijn nichtje niet zo. Maar die is ook niet weggepest, maar omdat ze niet gelukkig was is ze zelf weggegaan.Waterlant College lijkt mij trouwens de naam van een middelbare school..En ik dacht dat Mees een meisjesnaam was????

23-10-2018 19:39:30 stora











En daar waren 2 soorten van, nl de mannelijke mees en de vrouwelijke mees

En ik dacht dat de zoon van Anthonie Kamerling en Isa Hoes ook Mees heet. @allone , van oorsprong is het een vogelEn daar waren 2 soorten van, nl de mannelijke mees en de vrouwelijke meesEn ik dacht dat de zoon van Anthonie Kamerling en Isa Hoes ook Mees heet.

23-10-2018 19:40:29 Beereekhoorn









@allone : ik ken alleen maar jongetjes die Mees heten ik ken alleen maar jongetjes die Mees heten

23-10-2018 19:43:13 stora











Maar Mies is ook een lastig voorbeeld. Mies Bouw man. dan denk je weer dat mies mannelijk is.



Laatste edit 23-10-2018 19:44 @Beereekhoorn , misschien is @allone in de war met Mies, dat lijkt er wel verdacht veel opMaar Mies is ook een lastig voorbeeld. Mies Bouw man. dan denk je weer dat mies mannelijk is.

23-10-2018 19:46:04 allone









@Beereekhoorn : @stora : waarschijnlijk was ik meer in de war met Merel, een andere vogel.

23-10-2018 19:50:10 stora











Als je kind een zoon blijkt te zijn dan noem je hem ollie, naar olifant.

Of je denkt veel op reis te gaan en dan noem je je kind trekvogel. @allone , ik vind het best raar om je kind naar een vogel te noemen.Als je kind een zoon blijkt te zijn dan noem je hem ollie, naar olifant.Of je denkt veel op reis te gaan en dan noem je je kind trekvogel.

23-10-2018 19:54:13 stora









Maar vroeger hadden ze ook vreemde namen. bv klara, wat meestal afgekort werd tot Klaar. De zus van Theo Koomen, (die sportverslaggever) die had daar toch veel last van.

23-10-2018 19:55:00 allone









@stora : ik ken ook een jongen die Valk heet, en Arend komt ook voor.

23-10-2018 20:01:33 stora











Vader en zoon Indiaan zitten in de wigwam.

zoon:Waarom heet mijn oudste broer eigenlijk" Rennende buffel" ?

vader: Dat zal ik je uitleggen zoon, toen jouw oudste broer werd verwekt kwam er een rennende buffel de tent binnenstormen.

zoon: Waarom heet mijn zus "Zingende kraai"?

vader: Dat zal ik je uitleggen zoon, toen jouw zus werd verwekt zat er een zingende kraai op de tent.

zoon: En waarom heet mijn andere broer "stampende bever"?

vader: Dat zal ik je uitleggen zoon, toen jouw andere broer werd verwekt kwam er een stampende bever de tent in.

vader:Maar waarom wil je dit eigenlijk allemaal weten "Scheurend rubber"? @allone , indianen hadden een andere manier om hun kids een naam te geven.Maffe Indianen NamenVader en zoon Indiaan zitten in de wigwam.zoon:Waarom heet mijn oudste broer eigenlijk" Rennende buffel" ?vader: Dat zal ik je uitleggen zoon, toen jouw oudste broer werd verwekt kwam er een rennende buffel de tent binnenstormen.zoon: Waarom heet mijn zus "Zingende kraai"?vader: Dat zal ik je uitleggen zoon, toen jouw zus werd verwekt zat er een zingende kraai op de tent.zoon: En waarom heet mijn andere broer "stampende bever"?vader: Dat zal ik je uitleggen zoon, toen jouw andere broer werd verwekt kwam er een stampende bever de tent in.vader:Maar waarom wil je dit eigenlijk allemaal weten "Scheurend rubber"?

23-10-2018 23:22:25 Beesie













Ik kreeg een keer een geboortekaartje onder ogen van een jongetje dat geboren was, zijn naam was Mus...Broertje van...Wolf..Als je een kind toch een complex aan wilt praten.. @stora : Oud, maar leuk!Ik kreeg een keer een geboortekaartje onder ogen van een jongetje dat geboren was, zijn naam was Mus...Broertje van...Wolf..Als je een kind toch een complex aan wilt praten..

