Oudste echte inwoner Marken [98] in klederdracht verlaat eiland

De laatste inwoner van Marken die nog dagelijks de Marker klederdracht draagt, heeft het eiland verlaten.Dat meldt NH Nieuws-mediapartner MarkerNieuws.com. Volgens de lokale nieuwssite gaat het om een 'historisch moment voor de cultuur van Marken'.De 98-jarige Luutje Kes-Schouten, op Marken bekend onder de naam Luutje Bakkertje, is zaterdagochtend vertrokken. Ze is noodgedwongen verhuisd naar een verzorgingshuis in Monnickendam. "Ik ga deze buurt wel missen, maar door m'n mobiliteit is het niet anders", zegt ze.Volgens de familie van Kes-Schouten was te danken aan de thuiszorg dat ze nog zo lang op het eiland heeft kunnen wonen. Ook gaat ze goed met haar tijd mee. Zo heeft de 'laatste echte Marker vrouw' een tablet en een internetabonnement.