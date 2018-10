Trek die beha uit, borsten moeten wiebelen!

Pijn aan je borsten? Gooi die beha eens uit! Dat is in ieder geval de oplossing die Francine van Broekhoven, thermograaf en eigenaar van borstonderzoek-centrum De Groene Zuster, hanteert. En die volgens haar werkt als je pijnlijke borsten hebt. “Ik draag al vier jaar geen beha!”



“Er wordt in de zorg rondom borsten veel te weinig gekeken naar wat wij doen vóórdat vrouwen last krijgen van hun borsten. Preventief onderzoek is er eigenlijk bijna niet; je hebt een mammografie en dan is er altijd al iets aan de hand, in sommige gevallen helaas ernstig.



Ik vind het gek dat we nooit keken naar wat we eraan konden doen om borstproblemen, die niet zo ernstig zijn, preventief te voorkomen.”



De oplossing is in sommige gevallen heel simpel volgens Van Broekhoven, die zich in de loop der jaren specialiseerde in de alternatieve geneeskunde thermografie (een screeningsmethode op basis van temperatuur).



“De borsten moeten wiebelen, als je het mij vraagt. We krijgen heel wat afvalstoffen binnen door lucht, water en voeding. Al ben je volledig vegan, dan krijg je alsnog een hoop afvalstoffen in je lijf die eruit moeten.



Een deel wordt verwerkt door je nieren, maar de afvalstoffen die we niet kwijt kunnen, slaan we op in vetweefsel. En laat een borst nou grotendeels uit vet bestaan, waar de lymfeklieren het vieze werk moeten opknappen.”



Een beha, zeker die met een beugel, zet volgens de theorie van Van Broekhoven de lymfeklieren op slot. “Het lymfestelsel moet in beweging blijven. Armen en benen bewegen we over het algemeen allemaal vanzelf, maar de borsten doen dat niet uit zichzelf.



Die kunnen niet gaan sporten of een stukje gaan wandelen. Ze zijn afhankelijk van de ruimte die wij hen geven om te wiebelen, zodat alles normaal kan stromen. En met zo’n beha blokkeer je dus die beweging.”



Van Broekhoven is dus van mening dat vrouwen hun beha’s zoveel mogelijk aan de wilgen moeten hangen. “En de borsten te masseren en borstelen – met een borsteltje over de borsten heen strijken, afgezonderd van de tepels. Met dat masseren leren vrouwen hun borsten ook weer beter kennen, waardoor ze het sneller zullen opmerken als er wel een afwijking, zoals een knobbeltje, te voelen is.”



Volgens Van Broekhoven durven veel vrouwen hun borsten niet te masseren, omdat ze bang zijn om iets te voelen. “Maar dan hoef je echt niet meteen in paniek te raken. Zo’n 80 procent van de knobbels die we voelen zijn cysten en die kunnen geen kwaad,” legt ze uit.



“Maar die cysten zijn wel een teken van opgehoopte klieren en dan komen we dus weer bij mijn punt: gooi die beha eens lekker uit! Dan kan het zo zijn dat de cysten na een tijdje vanzelf weer verdwijnen. En soms verdwijnen klachten als pijn of gevoeligheid ook als sneeuw voor de zon.”



Van Broekhoven zegt geen onderzoek te hebben gedaan naar de resultaten van haar ‘geen beha-theorie’, “maar ik heb wel duizenden vrouwen in mijn praktijk gehad die jaren met pijnlijke of gespannen borsten hebben gelopen. En veel van hen waren van hun klachten af toen ze hun beha een tijdje links lieten liggen.”



Het kan in ieder geval absoluut geen kwaad om je borsten het grootste deel van de tijd uit het netje te laten volgens Van Broekhoven: “Want het is echt een fabeltje dat je borsten gaan hangen als je geen ondersteuning draagt. Je borsten zijn gewoon je borsten. Als jij hangende borsten hebt van jezelf, gaan ze helaas echt niet rechter op staan als je altijd een beha draagt.”



“Begrijp me niet verkeerd: ik ben niet tegen een beha, maar ik ben ervoor dat vrouwen begrijpen wat het doet. Ik heb al vier jaar geen beha meer aan en mijn borsten zien er nog even prima (zelfs beter!) uit dan toen ik dat nog wel deed.



Al maak ik soms een uitzondering hoor, als ik een leuke jurk aan doe die met beha nou eenmaal mooier staat. Drie of vier uurtjes een beha dragen is ook niet per se erg, maar we moeten af van het idee dat we een beha elke dag van de week, ons hele vrouwenleven lang nodig hebben.”



“O, en ik heb nog wel een droom,” sluit Van Broekhoven haar betoog af. “Het zou toch fantastisch zijn als Marlies Dekkers, onze lingeriekoningin, een gezonde beha voor ons gaat maken. Eentje die niet knelt, zonder beugels, van biologisch katoen is, zonder van die schuimmatrassen en die er ook nog eens een beetje sexy uitziet.



Die zou ik dan kopen, al ga ik ook die nog met grote regelmaat lekker uittrekken hoor. Want helemaal niks is hartstikke fijn en gezond!”



Tijdens contact met het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis wordt niet bevestigd dat het dragen van een beha enige vorm van invloed heeft op - bijvoorbeeld - het ontstaan van borstkanker. Ze verwijzen ons door naar de website gezondheidsnet.nl, waar staat geschreven ‛Dat je borstkanker krijgt als je te strakke beha’s draagt of een beugelbeha is een fabeltje.’



“Je cupmaat heeft geen invloed op de kans op het ontwikkelen van borstkanker. Of je nu kleine of juist grote borsten hebt, maakt niets uit. Borstkanker komt wél vaker voor bij vrouwen met dicht borstweefsel, dat wil zeggen: borsten met veel klier- en bindweefsel en relatief minder vet. De samenstelling van je borstweefsel is erfelijk bepaald. Hoe ouder je wordt, hoe meer de dichtheid van het borstweefsel afneemt.”



“Over deze inzichten is al heel veel geschreven en ze zijn nog altijd ongewijzigd,” aldus het AvL. Of bijvoorbeeld het hebben van gevoelige borsten te maken kan hebben met het dragen van een beha, is bij het ziekenhuis niet bekend.

