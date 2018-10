Multimiljonair geeft per maand slechts 100 dollar uit en wil al zijn geld doneren aan goed doel

De Chinese acteur Chow Yun-fat mag zichzelf door zijn werk in de media multimiljonair noemen. Maar al deze rijkdom maakt hem net héél nederig. Zo leeft hij slechts van 100 dollar of zo’n 89 euro per maand.De bekende acteur was onlangs in Hong Kong om over zijn nieuwste film te praten. het gesprek ging ook over zijn levensstijl en die is in tegenstelling tot anders acteurs, heel zuinig. Zo gebruikte hij 17 jaar lang dezelfde Nokia-gsm, pas toen die stuk ging kocht hij een smartphone. Ook dure kleren zijn overbodig. “Ik wil alleen maar comfort, dat is het belangrijkste”.Yun-fat zou maandelijks slechts 100 dollar nodig hebben om rond te komen en is ook van plan om zijn hele fortuin (zo’n 714 miljoen dollar) aan het goede doel te schenken. “Niet overdreven veel geld hebben, maar gelukkig zijn is voor mij het allerbelangrijkste.Je hebt een gezonde geest nodig om normaal te leven en dat kan zonder rijkdom ook.”De acteur is al sinds 1986 getrouwd met Jasmine Tan, maar het koppel bleef altijd kinderloos. Er is dus geen nageslacht om al die weelde aan door te geven. Yun-fat werd bekend van zijn rol in ‘Pirates of the Carribean’ en ‘Crouching Tiger, Hidden Dragon’.