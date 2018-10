'Explosief' in Almere blijkt knutselwerkje gemaakt door kinderen

Een deel van het centrum van Almere werd vrijdagmiddag afgezet en enkele bedrijven en huizen werden ontruimd toen er melding kwam van een mogelijk explosief. Het 'explosief' blijkt nu gemaakt te zijn door basisschoolkinderen.



De kinderen knutselden een lampje van een kartonnen koker met draadjes die naar een batterij leidden. "Het is lastig te achterhalen hoe het op straat is gekomen", zegt Lisa van Doorn, leider van het knutselproject. "Wellicht is het uit een tas van een van de kinderen gevallen. We betreuren dat er zoveel commotie over is ontstaan."



Een aantal panden en woningen werd ontruimd na de vondst van het verdachte pakketje. Het filiaal van de Hema en de bovengelegen appartementen moesten worden ontruimd.



Mensen die uit hun huis moesten, werden opgevangen in het gemeentehuis van Almere. Ook het gerechtsgebouw in Almere werd tijdelijk gesloten. Bezoekers mochten ook de hoofdingang van het Flevoziekenhuis niet gebruiken.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: