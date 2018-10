Laat je veel scheetjes? Probeer dit dan eens

Al wat inspiratie nodig voor kerstcadeautjes? Als je een oom hebt die wat last heeft van winderigheid, overweeg je best dit cadeau eens.



Het Britse bedrijf Shreddies heeft een bijzondere jeans op de markt gebracht. Volgens het bedrijf elimineert de broek alle ongewenste geurtjes die ontstaan zijn door het laten van scheetjes. Eerder bracht het bedrijf ook al 'flatulentie-ondergoed' uit. In de kleren zit een ingebouwde koolfilter die alle geuren netjes zou absorberen. Je kan de broek kopen voor 100 pond (114 euro).

