Toeristen in Thailand riskeren tien jaar cel voor bekladden historische muur

In Thailand zijn twee toeristen opgepakt die graffiti op de muur van een 800 jaar oud fort hadden gespoten. De 23-jarige Brit Furlong Lee en leeftijdgenote Brittney Schneider uit Australië zijn gearresteerd in een pension in de Noord-Thaise stad Chiang Mai, vlakbij de bewuste muur. Ze kunnen een celstraf van maximaal 10 jaar krijgen en een boete van zo'n 27.000 euro.Het duo was gefilmd door een beveiligingscamera toen ze een rode stenen muur vlakbij de oude stadspoort bekladden. 'Scougge Lee' stond er in grote zwarte letters op de muur en daarnaast de letter B. De Thaise politie startte een grote zoekactie naar de daders en kwam al snel uit bij het tweetal, dat naar eigen zeggen stomdronken was.De daders moesten in het openbaar schuld bekennen, voor de bewuste muur die inmiddels was schoongemaakt. Lee ontrafelde gelijk het mysterie over de betekenis van Scougge Lee. Hij had 'Scouser Lee' willen opschrijven, maar was te dronken om het goed te spellen. Scouser is de bijnaam voor inwoners van Liverpool, de stad waar Lee vandaan komt. Op internet leverde die spelfout hem overigens veel hoon op.In een interview in de Britse tabloid The Sun gaat de jonge Brit diep door het stof. "Ik ben ontzettend stom geweest. Ik was dronken en ik wist niet wat ik deed." Hij zegt dat hij al de hele dag flink had gedronken toen hij de spuitbus vond. Samen met Schneider, die de B van Brittney op de muur spoot, had hij een grap willen uithalen. "Ik wist niet waar ik mee bezig was. Toen ik wakker werd, stond de politie naast mijn bed. Ik ben ontzettend bang voor wat er nu gaat gebeuren."De bekladding leidde tot grote woede onder lokale bewoners, die toch al vinden dat de toeristen te weinig respect opbrengen voor hun historische en heilige plaatsen. Volgens Lee was dat zeker niet zijn bedoeling: "Ik heb een geweldige tijd gehad hier, de mooiste tijd van mijn leven. Ik ben er kapot van dat ik zoiets stoms heb gedaan. Ik bied mijn excuses aan aan alle Thai die ik heb beledigd. Ik was een idioot."Het tweetal moet over twee weken voorkomen.