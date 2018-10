Man liegt negen jaar lang over kanker.

Negen jaar lang geloofde Lucy Witchard (31) uit het Britse Leicester dat haar man David Carroll (35) kanker had. Bij hun ontmoeting beweerde hij al leukemie te hebben. Later kwamen daar nog maag- en prostaatkanker bij. Lange tijd had ze medelijden met hem. Tot ze ontdekte dat hij loog.Lucy vond het al wel langer vreemd dat ze nooit mee mocht naar de behandelingen. "Hij zei dan dat hij me ervoor wilde afschermen en dat het hem veel te emotioneel zou maken", vertelde ze aan de BBC. Steeds kwam de man weer met verhalen dat het wat beter of juist weer slechter ging. "Toen ik zei dat ik twijfelde aan zijn behandeling, dreigde hij dat hij me zou verlaten. Hij zei dat onze relatie niet kon werken als ik hem niet vertrouwde. Ik begon uiteindelijk aan mijn eigen geestelijke gezondheid te twijfelen. Hij was zo manipulatief."Ze rook pas echt onraad toen David beweerde dat hij voor een behandeling naar de VS moest. Met behulp van haar broer Tom kwam ze erachter dat hij daar vakantie aan het vieren was. Haar man had bovendien 2.280 euro opgemaakt van zijn schoonmoeder dat was bedoeld voor de behandeling. "Ik had hem het geld gegeven zodat ze in Amerika zijn leven konden redden", zegt schoonmoeder Linda Eccles. "Hij was de stervende man van mijn dochter. Ik wilde niet dat ze weduwe zou worden. Ik ben kapot van zijn leugens, misleiding en egoïsme."Het ergste is nog dat het verhaal zich herhaalde toen de relatie al lang en breed over was en David zich aanmeldde bij een rugbyclub in Leicester. Na een blessure vertelde hij dat de artsen toevallig hadden ontdekt dat hij leukemie had, vertelt voormalig teamgenoot Jonathan Hunt. "We hadden allemaal te doen met hem. Hij werd de hele tijd getrakteerd omdat iedereen medelijden voelde."David zou ook hartproblemen hebben en een operatie moeten ondergaan. "De club organiseerde twee benefietacties om hem te steunen", aldus Hunt. "Hij vertelde later dat hij terminaal was en hoopte dat hij in de Verenigde Staten nog behandeld kon worden."Maar dat laatste reisje ging niet door. De rechter veroordeelde hem voor fraude en legde een werkstraf op. Ook moet hij het geld terugbetalen aan zijn ex-schoonmoeder en heeft hij een contactverbod.