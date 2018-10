Reality-ster: Mijn lippen zijn te vol voor de alcohol-test

Scarlett Harrison (20), in Engeland bekend van MTV-reality-shows, werd aangehouden bij Piccadilly Circus terwijl ze onder invloed was van (vermoedelijk) iets te veel hippe drankjes. Vast staat dat niet, want het lukte haar niet om te blazen in het buisje van de alcohol-tester. Eerst probeerde ze het bij ter plaatse, daarna een aantal malen op het politiebureau. Maar het ging niet. "Mijn lippen zijn te vol," zei Scarlett. Ze heeft haar lippen extra mooi laten maken met behulp van een collageen-product.Tegen de rechtbank zei de agent die haar aanhield: "Ze zei dat haar lippen te groot waren en dat ze niet kon blazen". We vroegen of ze medische aandoeningen of gezondheidsproblemen had en ze zei: "Nee, alleen mijn lippen".Ze mag van de rechter 16 maanden niet rijden.