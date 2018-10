VOC-speech toch niet van Balkenende: boek uit de handel

Een nieuw boek met ‘inspirerende’ toespraken bevat een tekst die fake is. Het boek is uit de handel genomen.



Het boek De 50 mooiste, beste en meest inspirerende Nederlandse toespraken is per direct uit de handel genomen, omdat slechts 49 van de speeches echt zijn. Een toespraak over de VOC-mentaliteit die was toegeschreven aan oud-premier Jan Peter Balkenende blijkt een satirische column, ontdekte Trouw.



De 'speech' verscheen in 2006 op de links-activistische website Doorbraak.eu. Het boek is samengesteld door Denise Parengkuan. De historicus erkent in de krant dat ze een fout heeft gemaakt. "Ik heb niet genoeg gecontroleerd of de tekst van deze toespraak klopt."



Bloemen

Uitgever Hans van Maar van Just Publishers noemt het een enorme domper. "Blijkbaar heeft de auteur haar feiten niet genoeg gecheckt. Dat doet mij twijfelen over de rest van het boek. Daarom trekken we het terug", zegt hij. De uitgever gaat Balkenende bloemen en een brief met excuses sturen.



Een passage uit de column luidt: "Jan Pieterszoon Coen, Michiel de Ruyter. Zij hadden die koopmansgeest en ondernemingszin, die VOC-mentaliteit: als je iets wilt bezitten, dan maak je het tot je eigendom."



Geweld en kolonisatie

In 2006 sprak Balkenende daadwerkelijk een aantal keer over de VOC-mentaliteit, waarmee hij verwees naar de ondernemingszin van het handelsbedrijf. Critici vonden het een ongelukkige verwijzing omdat de Vereenigde Oostindische Compagnie ook wordt geassocieerd met geweld en kolonisatie.



Het is al de tweede keer dat de column in een boek wordt toegeschreven aan de oud-premier. In Tot hier en nu verder van Cees van Lotringen stond ook een passage uit de column. Dat boek, dat eerder dit jaar uitkwam, werd ook uit de handel genomen en is herschreven.

Reacties

22-10-2018 14:12:27 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 9.761

OTindex: 11.240

S Quote: "Als je iets wilt bezitten, dan maak je het tot je eigendom."Hmm, een redelijk denkend mens zou eerst eens aan JPB hebben gevraagd of hij wel op de juiste wijze werd geciteerd. Het is eigenlijk in de praktijk een goed gebruik om, voordat iets in druk verschijnt, de in het boek genoemde personen in de gelegenheid te stellen om op de concept tekst te reageren. Als dit in dit geval was gedaan, had het boek niet teruggenomen hoeven te worden. Ik heb zo het vermoeden dat er misschien nog wel wat meer mis is met dat boek.



22-10-2018 14:38:13 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 67.456

OTindex: 29.708



maar zoals @De_Paus: al vermeldde, als je een boek publiceert waarin je allerlei teksten en uitspraken toedicht aan andere mensen, dan hoor je de feiten op orde te hebben. anders kun je beter een kasteelroman schrijven het gebeurt wel vaker....maar zoals @De_Paus: al vermeldde, als je een boek publiceert waarin je allerlei teksten en uitspraken toedicht aan andere mensen, dan hoor je de feiten op orde te hebben. anders kun je beter een kasteelroman schrijven

