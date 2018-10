Almere heeft officieel een kasteel (al is het maar 18 jaar oud)

Er zijn geen ridders, prinsessen of draken te vinden, toch is De Kemphaan in Almere nu officieel een kasteel. Het gebouw is opgenomen in de lijst van de stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL).Voor de stichting is het geen probleem dat Waterkasteel De Kemphaan geen eeuwen oud is, maar slechts 18 jaar. Het gebouw heeft genoeg bepalende kenmerken, zoals een ridderzaal, een slotgracht, een kasteeltuin met oranjerie, een brouwerij, een doolhof en een gang aan de binnenkant van een vestingmuur (weergang).De Kemphaan mag zich daarom gewoon aansluiten bij het netwerk. "Ze hebben uit de verhalen van kastelen en buitenplaatsen elementen genomen en er een moderne variant van gemaakt. Daar is helemaal niks mis mee", zegt historicus René Dessing, voorzitter van de sKBL, zegt tegen Omroep Flevoland.Het gebouw waar horeca in zit is, is een knipoog naar een middeleeuws kasteel. Het is ook op een heuvel gebouwd, heeft een vierkante lay-out en is omringd door water. De uitbaters kwamen op het idee zich aan te sluiten toen ze dit jaar werden opgenomen op de lijst van de Open Monumentendag.Het waterkasteel is gebouwd in het Stadslandgoed De Kemphaan. Dat werd 40 jaar geleden aangelegd bij de nieuwe stad op het nieuwe land. De inwoners van de drukbevolkte stad Almere kregen hiermee een natuurgebied naast de deur.