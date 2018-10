Bij Huisverloting.nl Eenrum kan 1 persoon alle prijzen winnen

Wie wint het vakantiehuis op Lauwersoog? Vanavond trekt notaris Harold Suk [48] uit Winsum de winnaar van Huisverloting.nl, de actie van voetbalvereniging Eenrum om geld in te zamelen voor het opknappen van hun sportcomplex.



Ik hoor dat u al in actie bent gekomen.



,,Het bleek dat 28 mensen op exact dezelfde tijd, tot op de milliseconde nauwkeurig, een lot kochten. Ze kregen daardoor hetzelfde lotnummer. Deze nummers hebben we ongeldig verklaard en vervolgens nieuwe uitgegeven.’’



Hoe gaat u het vanavond doen?



,,We gaan eerst het totaal aantal verkochte loten bekend maken en de opbrengst voor voetbalvereniging Eenrum. Er zullen vast wat mensen worden bedankt, want zo’n verloting is niet niks. Mensen hebben er maanden keihard aan gewerkt. In Oudebildtzijl is zo’n verloting gelukt, maar in Veenendaal is er eentje afgeblazen.’’



En dan?



,,Ik heb een grote melkbus met daarin het aantal verkochte loten, waarschijnlijk ruim zevenduizend. Maar goed, mensen kunnen nog tot vrijdagmiddag 15:00 uur een lot kopen.’’



U begint met het vakantiehuis?



,,Ik doe eerst de trekking van de derde en de tweede prijs, de vakantiecheque en de auto. Ik controleer of een lot rechtsgeldig is en maak de winnaar bekend. Daarna gaat het lot terug in de bus.’’



Terug in de melkbus?



,,De winnaars van de derde en tweede prijs maken zo ook kans op de vakantiewoning. Anders zou het niet eerlijk zijn.’’



Dus een persoon kan alle drie prijzen winnen?



,,Dat kan, maar de kans daarop is natuurlijk niet heel erg groot.’’



Er zijn ruim zevenduizend loten verkocht; de winnaar zit waarschijnlijk niet in de zaal.



,,Dat is geen probleem. De trekking tussen 20:00 en 21:00 uur wordt livestream uitgezonden. We vragen of de winnaar bekend wil worden en hopen hem live aan de telefoon te krijgen. Als de winnaar in de zaal zit, is het natuurlijk helemaal hiep, hiep hoera.’’



Heeft u eerder zo’n trekking gedaan?



,,Nooit een verloting waarbij je een vakantiehuis kunt winnen. Dat is natuurlijk wel wat anders dan een rollade. Voor de winnaar is dat heel bijzonder, maar voor mij maakt het juridisch geen verschil.’’

Reacties

19-10-2018 20:46:54 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.489

OTindex: 1.445

Hoe kunnen 28 mensen op exact dezelfde tijd een lot kopen?

19-10-2018 23:44:56 Emmo

Stamgast



WMRindex: 37.111

OTindex: 19.851

@Heusdenaar : Als het op de milliseconde is, is of het klokkie van de ontvanger een beetje van slag, of komt het vanaf één compudinges.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: