Het kan: gevoel terug in kunstborst na borstkanker

Artsen van het Maastricht UMC zijn erin geslaagd om vrouwelijke borstkankerpati√ęnten gevoel terug te geven in hun kunstmatige borst(en).



Dat meldt De Telegraaf. De krant schrijft dat bij ongeveer 5500 vrouwen per jaar in Nederland amputatie plaatsvindt van een of beide borsten. Als een kunstmatige borst teruggeplaatst wordt, betekent dit niet dat ook het gevoel terugkomt.



Maar dit blijkt nu dus wel mogelijk, namelijk door een zenuw uit de buik van de vrouw aan te sluiten.



Bij zo'n 250 borstkankerpati√ęnten is nu het gevoel in de borst deels hersteld, schrijft de krant.



Uit nieuw onderzoek blijkt dat het gevoelsherstel sterk bijdraagt aan het verbeteren van de levenskwaliteit na borstkanker.



Doel van de onderzoekers is om deze behandeling uiteindelijk naar zo veel mogelijk vrouwen te brengen.

het zou heel mooi zijn als dat lukt

