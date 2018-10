Brute dierenmoord bij kinderboerderij: jongeren 'voetballen' met gestolen kip

Een groepje tieners heeft een kip van kinderboerderij De Pluimgraaf in Naarden gedood door er mee te voetballen. De vrijwilligers zijn van slag door de heftige mishandeling. "Ik werk hier nu acht jaar, maar zoiets heb ik nog nooit meegemaakt."



De jeugdige daders (16 à 17 jaar) braken op in de nacht van 22 op 23 september in en namen - zonder dat het werd opgemerkt - een kip mee. Op een veldje verderop werd het dier vervolgens in een zak gestopt en als voetbal gebruikt.



'Niet overleefd'

"Daar hebben we de kip gevonden", vertelt bestuurder Chantal van de kinderboerderij. "En die mishandeling heeft ze niet overleefd. We hebben meteen aangifte gedaan bij de politie en die zijn met een onderzoek gestart."



Het personeel kan er met het hoofd niet bij, zo merkt Chantal. "We hebben het een tijdje geprobeerd stil te houden om de agenten hun werk te laten doen, maar nu iedereen het weet is het ongeloof wel groot. Je kan je gewoon niet voorstellen dat iemand zoiets doet."



Verdere stappen

In Bussum gaat rond dat vooral scholieren van een nabijgelegen middelbare school verantwoordelijk zijn voor de brute moord, maar de kinderboerderij wil nog niet met een beschuldigende vinger gaan wijzen. "Ik wil niet één dader aanwijzen", aldus Chantal. "Ik wil dat ze allemaal bekend zijn, pas dan gaan we ook verdere stappen ondernemen."



Een aantal ouders zouden al hebben geopperd om de tieners vrijwilligerswerk op de kinderboerderij te laten doen, maar daar loopt het personeel nog niet warm voor. "Dit gaat verder dan gewoon groepsdruk. Dat is stiekem roken of drinken, dit is gewoon moedwillig een dier vermoorden. We zijn echt verbijsterd."



De politie laat weten dat er een aantal minderjarige verdachten in beeld zijn. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Getuigen die nog informatie kunnen delen of iets hebben gezien, kunnen contact opnemen met de politie.

Reacties

21-10-2018 08:36:03 Heusdenaar

Quote:

Dit gaat verder dan gewoon groepsdruk. Dat is stiekem roken of drinken,



Dat was 20 jaar geleden zo ja als he 20 jaar geleden niet rookte werd je een keer uitgelachen en er werd wat grapjes gemaakt. Als je nu in de brugklas zit en je rookt (blowt) niet meer dan kijken ze je aan als je gehandicapt bent. Dat was 20 jaar geleden zo ja als he 20 jaar geleden niet rookte werd je een keer uitgelachen en er werd wat grapjes gemaakt. Als je nu in de brugklas zit en je rookt (blowt) niet meer dan kijken ze je aan als je gehandicapt bent.

21-10-2018 09:02:22 SamuiAxe

Begrijp me goed, ik ben dol op kip en heb er tijdens mijn leven menig gedood, maar dat was om ze op te vreten! Niet uit balorigheid! Gewoon, snel en efficient doden en opvreten, niks mis mee.



Maar deze sadistische klootzakjes zou men eigenlijk een flink pak slaag mogen geven! Dat lijkt mij in deze de beste straf.. Ik bied mij aan als vrijwilliger om voornoemd pak slaag te geven.. En dan? Wat gaat de straf worden als de daders eenmaal bekend zijn geworden? Wat gaat een rechter hier mee doen? Een kip kapot geschopt? Hmmm.. Wellicht een kleine boete, of zelfs misschien een voorwaardelijk strafje, maar daar houdt het dan wel mee op..Begrijp me goed, ik ben dol op kip en heb er tijdens mijn leven menig gedood, maar dat was om ze op te vreten! Niet uit balorigheid! Gewoon, snel en efficient doden en opvreten, niks mis mee.Maar deze sadistische klootzakjes zou men eigenlijk een flink pak slaag mogen geven! Dat lijkt mij in deze de beste straf.. Ik bied mij aan als vrijwilliger om voornoemd pak slaag te geven..

21-10-2018 09:42:41 omabep

Ik hou mijn hart vast op dit moment want nu is de volgende generatie Fortnight aan het spelen, hoelang duurt het nog voordat ze dit na gaan doen? Dat krijg je als je kinderen opvoed met angry birds klik hier. Leuk met vogels smijten en geen idee krijgen dat de vogels die ze gebruiken werkelijk lijden.Ik hou mijn hart vast op dit moment want nu is de volgende generatie Fortnight aan het spelen, hoelang duurt het nog voordat ze dit na gaan doen?

21-10-2018 11:32:11 HHWB

T S Komt, jeugd heeft geen benul van dat dieren geovoel hebben. In hun 'doodschiet spelletjes' op hun pc of game box hebben dieren cq mensen/personages immers ook geen gevoel...

21-10-2018 13:33:28 Jura6

@omabep :



Grand Theft Auto is alweer van een tijdje terug. Hoeveel mensen gingen dat nadoen? Heb je ooit iemand oude vrouwtjes zien platrijden en opaatje's van stoep knuppelen?



Er waren 30 jaar geleden ook al veel gewelddadige games en films op de markt en het argument dat dit jongeren zou beïnvloeden is al minstens net zo oud en net zo achterhaald.



Dat gebrek aan opvoeding komt echt niet door de games en films die men kijkt.



De keren dat mensen echt een spel of filmscène naspeelden is praktisch op 1 hand te tellen. Die mensen zijn sowieso dan niet helemaal lekker in hun bovenkamer en hadden net zo goed kunnen gaan flippen om iets wat ze in het avondnieuws gezien hadden of gewoon zomaar. @HHWB : Dan meen je toch niet serieus? Ik ging na het kijken van He-Man en dat soort tekenfilms toch ook niet mensen op staat aanvallen met een zwaard? Je doet net alsof gewelddadige teken(films) en spelletjes iets van deze tijd zijn.Grand Theft Auto is alweer van een tijdje terug. Hoeveel mensen gingen dat nadoen? Heb je ooit iemand oude vrouwtjes zien platrijden en opaatje's van stoep knuppelen?Er waren 30 jaar geleden ook al veel gewelddadige games en films op de markt en het argument dat dit jongeren zou beïnvloeden is al minstens net zo oud en net zo achterhaald.Dat gebrek aan opvoeding komt echt niet door de games en films die men kijkt.De keren dat mensen echt een spel of filmscène naspeelden is praktisch op 1 hand te tellen. Die mensen zijn sowieso dan niet helemaal lekker in hun bovenkamer en hadden net zo goed kunnen gaan flippen om iets wat ze in het avondnieuws gezien hadden of gewoon zomaar.

21-10-2018 13:42:52 Emmo

De lieve jeugd vroeger waren in het algemeen minder zachtzinnig met beesten dan tegenwoordig. Vergelijk het " @Jura6 : Ik denk dat je gelijk hebt. De reden dat we vaker van dat soort uitspattingen horen is een betere of intensievere berichtgeving.De lieve jeugd vroeger waren in het algemeen minder zachtzinnig met beesten dan tegenwoordig. Vergelijk het " Katknuppelen " en dergelijke.

21-10-2018 13:57:57 Jura6

@Emmo : Tja, voor de games was het rockmuziek wat van satanische invloed zou zijn...

21-10-2018 14:18:23 botte bijl

@Jura6 :

onderschat de invloed van het masturberen niet onderschat de invloed van het masturberen niet

