Appingedam wil graag de I amsterdam-letters overnemen van Amsterdam, nu de hoofdstad ze liever kwijt dan rijk is. Het middeleeuwse stadje wil er 'I am damster' van scrabbelen.Damster is de officieuze benaming voor een bewoner van Appingedam. Er is een grote kans dat de letters verdwijnen uit Amsterdam. Er is onenigheid ontstaan over de wereldberoemde selfiespot, een van de meest toeristische plekken van de hoofdstad.De fractie van GroenLinks vindt ze te individualistisch. 'De slogan reduceert de stad tot een achtergrondje bij een marketingverhaal', vindt fractievoorzitter Femke Roosma in het Parool.Appingedam kan de letters dus moeiteloos overnemen. De gemeente heeft een officieel verzoek ingediend bij de gemeente Amsterdam, en heeft aangeboden de letters gratis te komen ophalen. Volgens burgemeester Hiemstra heeft het stadje 'misschien meer met Amsterdam gemeen dan gedacht'. Eerder riep de burgemeester in De Wereld Draait Door op te kiezen voor Appingedam als bestemming.Vera Al - woordvoerder van gemeente Amsterdam - laat weten dat het nog niet zeker is wie de letters krijgt: ,,We weten alleen dat ze binnen enkele weken worden weggehaald. Over de bestemming zijn we nog druk in overleg met City Marketing, de eigenaar van I amsterdam.''Het is alleen niet de enige kaper op de kust. Zo heeft Madurodam al interesse getoond. Ook Lysanne Kuindersma van 'Amsterdam Lake District Tours' neemt de letters graag over. Zij ziet de letters als ideaal visitekaartje voor Friesland. Al moeten er dan wel twaalf letters bijgemaakt worden. Wat dat betreft is Appingedam in het voordeel, er hoeven voor I am damster geen extra letters worden gemaakt.Het onderwerp leent zich natuurlijk prima voor satire. In de uitzending van Zondag metDe geïnteresseerden hopen allemaal één ding: dat ze een graantje mee kunnen pikken uit de groeiende stroom van toeristen die onze hoofdstad elk jaar weet te vinden. Eerder bleek al dat het aantal toeristen in Nederland met 50% gaat toenemen, tot wel 60 miljoen in 2030.Er is één addertje onder het gras. De inwoners van Amsterdam zelf lijken helemaal niet zo veel te zien in het plan van GroenLinks. Er is een petitie gestart om de letters te behouden, die inmiddels al meer dan 8000 keer is ondertekend. Het is dus nog de vraag of we de letters ook daadwerkelijk terug gaan zien in Appingedam.