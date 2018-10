100-jarige vrouw stapt in het huwelijksbootje met 26 jaar jongere partner

Je bent nooit te oud om verliefd te worden. In Groot-Brittannië is een vrouw op 100-jarige leeftijd in het huwelijksbootje gestapt. De Britse Norah Witkiss trouwde in Wales met haar 26 jaar jongere partner.



Volgens de BBC duwde een bruidsjonker haar rolstoel door het gangpad terwijl het nummer Dancing Queen van Abba werd gedraaid. Witkiss en haar partner Malcolm Yates waren al dertig jaar samen toen hij haar ten huwelijk vroeg.



De vrouw, een voormalige schoolkokkin, vertelde vorige maand in een interview dat trouwen voorheen nooit ter sprake was gekomen. “Malcolm sprak er nooit over en ik ging hem ook niet ten huwelijk vragen”, vertelde ze.



De huwelijksvoltrekking nam dinsdag ongeveer een half uur in beslag. Er waren ongeveer dertig vrienden en familieleden bij aanwezig. De bruid, die nu als Norah Yates door het leven gaat, vertelde naderhand dolgelukkig te zijn. “Het is echt fantastisch om een bruid te zijn”, glunderde de vrouw, die al twee keer eerder was getrouwd.

Reacties

20-10-2018 09:35:43 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.497

OTindex: 1.446

Toen ze 25 jaar was vroeg haar moeder waarom ze nog geen vriend had en toen zei ze dat haar man nog geboren moest worden

20-10-2018 11:28:44 allone

Oudgediende



WMRindex: 35.847

OTindex: 66.798

Als ze al 30 jaar samen waren, werd het waarschijnlijk tijd. Nu of nooit, zal hij gedacht hebben.

20-10-2018 11:57:32 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.497

OTindex: 1.446

@allone , misschien kon hij wel kiezen. Een e-bike of een hele oude fiets en aangezien hij van antiek houd, koos hij voor de oude fiets

20-10-2018 12:38:57 Emmo

Stamgast



WMRindex: 37.116

OTindex: 19.851

@stora : Daar moet je het tenslotte op leren

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: